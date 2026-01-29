В 2025 году в банки в состоянии ликвидации поступило почти 5 млрд грн

В 2025 году в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 4 930,8 млн грн. Эти средства являются финансовой базой для расчетов с кредиторами и возвращения вкладов украинцам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Источники наполнения счетов
Поступления в 2025 году формировались по нескольким ключевым направлениям:
- Российские активы — 1,84 млрд грн были возвращены с корреспондентских счетов Проминвестбанка. Фонд доказал принадлежность этих средств (около $44 млн) государству, вывел их из-под санкционного блокирования и, согласно решению СНБО, направил в госбюджет.
- Продажа имущества — 1,49 млрд грн получена от реализации активов через систему Прозорро.Продажи. Высочайший энтузиазм инвесторов вызвали объекты недвижимости и права требования по кредитам Коминвестбанка.
- Ценные бумаги — 965,5 млн грн банки получили как доход по собственным портфелям ценных бумаг.
- Поступления от погашения кредитов принесли 512,6 млн. грн.
- 31,5 млн грн — от аренды имущества.
Топ-5 банков по объему поступлений в 2025 году
- Проминвестбанк — 1 953,0 млн грн;
- МР Банк — 1 411,3 млн грн;
- Банк Сич — 365,3 млн грн;
- Банк «Конкорд» — 313,1 млн грн;
- Банк Финансы и Кредит — 261,3 млн грн.
«Все поступающие средства — это результат упорной работы: от управления активами до судов. Чем больше мы аккумулируем, тем быстрее и в большем объеме сможем рассчитаться с кредиторами», — отметила финансовый директор Фонда Елена Нужненко.
Куда уходят эти деньги
Согласно закону все средства, полученные от управления активами банков-банкротов, направляются исключительно на удовлетворение требований их кредиторов в порядке очередности.
Источник: Минфин
