В 2025 году в банки в состоянии ликвидации поступило почти 5 млрд грн

В 2025 году в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 4 930,8 млн грн. Эти средства являются финансовой базой для расчетов с кредиторами и возвращения вкладов украинцам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Источники наполнения счетов

Поступления в 2025 году формировались по нескольким ключевым направлениям:

Российские активы — 1,84 млрд грн были возвращены с корреспондентских счетов Проминвестбанка. Фонд доказал принадлежность этих средств (около $44 млн) государству, вывел их из-под санкционного блокирования и, согласно решению СНБО, направил в госбюджет.

Продажа имущества — 1,49 млрд грн получена от реализации активов через систему Прозорро.Продажи. Высочайший энтузиазм инвесторов вызвали объекты недвижимости и права требования по кредитам Коминвестбанка.

Ценные бумаги — 965,5 млн грн банки получили как доход по собственным портфелям ценных бумаг.

Поступления от погашения кредитов принесли 512,6 млн. грн.

31,5 млн грн — от аренды имущества.

Топ-5 банков по объему поступлений в 2025 году

Проминвестбанк — 1 953,0 млн грн;

МР Банк — 1 411,3 млн грн;

Банк Сич — 365,3 млн грн;

Банк «Конкорд» — 313,1 млн грн;

Банк Финансы и Кредит — 261,3 млн грн.

«Все поступающие средства — это результат упорной работы: от управления активами до судов. Чем больше мы аккумулируем, тем быстрее и в большем объеме сможем рассчитаться с кредиторами», — отметила финансовый директор Фонда Елена Нужненко.

Куда уходят эти деньги

Согласно закону все средства, полученные от управления активами банков-банкротов, направляются исключительно на удовлетворение требований их кредиторов в порядке очередности.