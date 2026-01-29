Молдова продлила временную защиту для украинских беженцев

Находящиеся в Молдове украинские беженцы смогут пользоваться временной защитой до 1 марта 2027 года. Соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом идет речь на сайте правительства Молдовы.

Временная защита

Как отмечается, правительство страны утвердило продолжение временной защиты для бежавших украинцев от войны россии в Украине.

Для тех, кто уже имеет этот статус, предусмотрен механизм продления через онлайн-заявку с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.

«Эта мера обеспечивает стабильность и предсказуемость для перемещенных лиц, проживающих и работающих в нашей стране», — отметила министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитин.

Благодаря новому механизму продления можно обновлять данные о пребывании беженцев в Молдове и более эффективно управлять ресурсами, поддерживать безопасность и избегать перегрузки системы.

Как продлить статус

Статус будет продолжаться автоматически после подачи заявки на Интернет, а срок действия документа будет обновляться без личного присутствия. Проверить продолжение можно по QR-коду на документе.

Несовершеннолетние от 14 лет, пользующиеся временной защитой, должны явиться в Генеральную инспекцию по миграции для сбора отпечатков пальцев.

Сколько украинцев в Молдове

По состоянию на 1 марта 2023 более 87 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Молдове, из которых около 20 тысяч — дети. В стране работают 18 Центров временного размещения на 1111 мест, заполненность которых составляет 82%.