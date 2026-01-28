Multi от Минфин
В 2026 году банки ожидают уменьшения доходности депозитов и сокращения доли вкладов в СКВ — опрос НБУ

В прошлом квартале продолжался приток средств как населения, так и бизнеса. Объем оптового фондирования рос в основном в отдельных крупных банках. В дальнейшем банки не ожидают значительных изменений в объеме средств клиентов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании.

В прошлом квартале продолжался приток средств как населения, так и бизнеса.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ожидание банков

Банки в целом не ожидают значительных изменений в объеме средств клиентов в I квартале 2026 года: объем фондирования от населения и бизнеса несколько уменьшится, а объем оптового фондирования увеличится.

По-прежнему финансовые учреждения ожидают поступления финансирования для проектов восстановления, в частности, от ЕС и МФО. Еще один фактор привлечения оптового фондирования — заинтересованность инвесторов.

Средняя стоимость фондирования в целом за 2025 год выросла. В IV квартале подавляющее большинство банков сообщило об увеличении стоимости средств клиентов, в большей степени — бизнесу. Стоимость оптовых средств не изменилась.

Впервые с третьего квартала 2024 года банки заявили об ожидании уменьшения стоимости заимствований в целом. Лишь отдельные крупные финансовые учреждения ожидали роста стоимости привлеченных средств населения.

Как изменилась доля фондирования в иностранной валюте

Доля фондирования в иностранной валюте уменьшалась три квартала подряд, и банки ожидают продолжения этого тренда.

Текущий раунд опроса зафиксировал рост срочности фондирования и финансовые учреждения сообщили об ожидаемом увеличении срочности в течение следующих 12 месяцев.

Увеличение объемов капитала

Подавляющее большинство банков сообщило об увеличении объема капитала за последние 12 месяцев и ожидании сохранения этой тенденции в течение 2026 года.

Банки еще раз назвали прибыльность ключевым фактором увеличения объема капитала в будущем, однако изменения регуляторных требований, макроэкономических условий и риск-аппетита сдерживали его рост.

О намерениях акционеров увеличить объемы капитала в течение 2026 года сообщили банки с долей активов в системе 14%.

В течение 2025 респонденты сообщали о росте стоимости капитала, однако в IV квартале рекордная доля банков спрогнозировала снижение стоимости капитала в будущем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
