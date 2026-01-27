Інтерес українців до інвестування стабільно зростає, а разом із ним — попит на інструменти, які дають змогу диверсифікувати свої активи. У світі цю роль давно виконують REIT-фонди. Інструмент поєднує низький поріг входу, професійне управління та диверсифікацію ризиків.

Реагуючи на цей тренд, Ощадбанк розширює можливості для преміумклієнтів і запускає в межах Oschadbank Premium Banking нову послугу — «Фінансове планування», яка, зокрема, відкриває доступ до інвестування у фонд нерухомості S1 REIT.

Нова послуга «Фінансове планування»: системний підхід до капіталу

Запуск «Фінансового планування» став логічним кроком у розвитку інвестиційного напряму Oschadbank Premium Banking та розширив продуктову лінійку додатково до продукту «Інвестиційне дослідження». Ідеться не про окремий продукт, а про комплексну послугу для клієнтів, які прагнуть системно управляти власними фінансами та будувати довгострокові цілі. Клієнт отримує оцінку фінансового потенціалу, допомогу у формуванні структурованої стратегії накопичення та інвестування, а також індивідуальні рекомендації щодо розподілу активів з урахуванням економічних циклів і персонального ризик-профілю.

Важливою частиною нового сервісу стала співпраця Ощадбанку з фондом нерухомості S1 REIT. Вперше в інвестиційному дослідженні для клієнтів Premium Banking представлено український REIT, що є знаковою подією для вітчизняного фінансового ринку. Клієнти Ощаду отримують доступ не лише до інвестиційного інструмента, а й до експертної аналітики та персонального супроводу. Це дає можливість формувати збалансовані портфелі, до складу яких входить нерухомість — один із найстійкіших активів у періоди підвищеної волатильності.

Комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук зазначає, що співпраця з одним із найбільших банків країни робить інвестиції в нерухомість більш доступними, прозорими та професійно структурованими для широкого кола інвесторів. За його словами, зростання вартості житла та пожвавлення ринку оренди створюють умови, за яких інвестори можуть заробляти не лише на рентних надходженнях, а й на капіталізації активів.

«За останній ріĸ вартість одноĸімнатних ĸвартир на вторинному ринĸу в Києві збільшилась на 11% у валюті, яĸ свідчать дані сайту нерухомості ЛУН. Це дає інвесторам можливість заробляти не лише на рентних надходженнях, а й на ĸапіталізації. Яĸісні об'єĸти, розташовані у привабливих лоĸаціях поруч із розвиненою інфраструĸтурою, стабільно додають у ціні та приваблюють орендарів. Інвестиційний інструмент S1 REIT відĸриває доступ саме до таĸих аĸтивів — ĸвартир у прибутĸових будинĸах від девелопера Standard One», — зауважив Віктор Бойчуĸ.

Зі свого боку директор департаменту Premium Banking Ощадбанку Дмитро Соловйов підкреслює, що поєднання класичного банкінгу, професійної ринкової аналітики та доступу до інституційних інструментів нерухомості формує новий рівень можливостей для клієнтів, орієнтованих на довгострокове та диверсифіковане зростання капіталу.

«Початоĸ співпраці між Oschadbank Premium Banking та S1 REIT є черговим ĸроĸом у розширенні лінійĸи інвестиційних послуг нашого банĸу, що дає Ощаду змогу бути одним із визнаних лідерів послуг для преміумĸлієнтів», — зауважив Дмитро Соловйов.

Що таке Oschadbank Premium Banking і для кого він створений

Oschadbank Premium Banking — комплексний преміальний сервіс для клієнтів із підвищеними вимогами до якості фінансового обслуговування. Його ключова ідея полягає в персоналізації: клієнт отримує персонального менеджера, що супроводжує як щоденні фінансові операції, так і складніші рішення, пов’язані з формуванням індивідуального інвестиційного портфеля.

Пакет преміального обслуговування поєднує платіжні можливості, зокрема преміальні картки рівня Mastercard Platinum із розширеними лімітами, та нефінансові привілеї — консьєрж-сервіс, бонуси для подорожей, прискорену реєстрацію в аеропортах і доступ до бізнес-залів. Водночас саме інвестиційний складник дедалі частіше стає визначальним для клієнтів Premium Banking. Нова послуга «Фінансове планування» буде органічно доповнювати цю екосистему, перетворюючи Ощадбанк на довгострокового фінансового партнера, а не лише платіжного провайдера.

REIT-фонди: глобальний інструмент із українською реалізацією

REIT, або Real Estate Investment Trust, — це формат інвестування в нерухомість, за якого кошти багатьох інвесторів об'єднуються у фонд, що володіє та керує об'єктами нерухомості. Такі фонди здають активи в оренду, отримують регулярний дохід, а із часом можуть фіксувати прибуток і за рахунок зростання вартості самих об'єктів. REIT є одним із найпопулярніших способів інвестування в нерухомість у світі: лише в США сукупна вартість цього ринку перевищує $1,4 трлн.

Головна перевага REIT-фондів полягає в тому, що вони знижують бар'єр входу на ринок нерухомості та перекладають управління на професійну команду. Інвестору не потрібно самостійно обирати об'єкт, шукати орендарів чи займатись операційними питаннями. Крім того, участь у фонді забезпечує диверсифікацію: замість однієї квартири інвестор володіє часткою в портфелі об'єктів, що знижує індивідуальні ризики.

В Україні цей напрям лише формується, однак уже є приклади, орієнтовані на довгострокову модель. S1 REIT створено девелопером Standard One. Він охоплює два фонди — S1 ВДНГ та S1 Obolon. Перший інвестує у вже збудований прибутковий будинок, другий — у проєкт на високій стадії готовності. Обидва об'єкти спроєктовано за принципом build-to-rent, тобто спеціально для здавання квартир в оренду з урахуванням потреб сучасних орендарів.

Інвестори в S1 REIT отримують два джерела доходу: регулярні дивіденди від оренди та зростання вартості інвестиційних сертифікатів у міру здорожчання нерухомості. Мінімальний поріг входу становить 122 тис. Грн. Надалі інвестицію можна збільшувати, докуповуючи сертифікати від 1000 грн. Заявлена дохідність фонду S1 ВДНГ становить 8,2% у доларах, а S1 Obolon — 10%, що пояснюється стадією реалізації проєкту та потенціалом його капіталізації.

Підсумок

Запуск послуги «Фінансове планування» в Oschadbank Premium Banking — демонстрація того, як класичний банк може еволюціонувати в бік комплексного обслуговування клієнтів і розвитку сучасних інвестиційних продуктів. Співпраця REIT-фонду S1 REIT з Oschadbank Premium Banking дає клієнтам доступ до дохідної нерухомості у зрозумілому, структурованому та професійно супроводжуваному форматі. Для клієнтів Ощадбанку це можливість диверсифікувати портфель і працювати з нерухомістю на рівні, який раніше був доступний переважно інституційним гравцям.