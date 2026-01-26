Три уровня пенсионной системы: как и с чего будут платить пенсии украинцам

Пенсии в Украине вырастут, а получать их украинцы будут из нескольких источников — солидарного, профессионального и накопительного фондов. О пенсионной реформе, над которой работает правительство и как изменятся пенсии в Украине для «РБК-Украина» рассказал министр соцполитики Денис Улютин. «Минфин» выбрал главное.

Новая пенсионная реформа

В правительстве готовятся пенсионные реформы. Первый этап можно начать уже в этом или в следующем году. Завершить перезагрузку пенсионной системы удастся только через 13 лет.

Если не начать действовать сейчас, уверен чиновник, пенсионную систему ждет коллапс. Пока благоприятное время для старта, поскольку благодаря вычетам из зарплат военных в бюджете есть ресурс для реформы.

Главная идея реформы — тот, кто много работал и делал отчисления в солидарную систему, должен получить больше, чем сейчас. «Наше предложение, что мы меньше 6 тысяч платить никому не будем», — говорит Улютин.

«Пенсионеров было больше»

По словам министра, в Украине около 15 млн человек получают разного вида социальные выплаты, из них 10,2 млн — пенсионеры.

«Как минимум значительно выросло количество ВПЛ. В реестре сейчас более 4,6 млн таких людей. Сейчас мы совершенствуем систему учета, которая будет лучше различать потребности разных категорий ВПЛ. Мы не видим изменения в тенденции к уменьшению количества пенсионеров по сравнению с довоенным временем. Количество получателей пенсий уменьшилось где-то на около 620 тысяч-, 2023 года. Ранее их количество также уменьшалось», — отметил министр, отвечая на вопрос, как изменилось количество пенсионеров после 2021 года.

Недавно мы смотрели последнее исследование, которое нам представила Международная организация труда, и они показали демографический тренд. С точки зрения страны он очень неприятен, но с точки зрения времени для начала пенсионной реформы — безупречен. Потому что в следующем цикле у нас работающих будет больше пенсионеров.

Страховой стаж

По словам Улютина, страховой стаж будет увеличиваться до 35 лет. В этом году полный страховой стаж должен быть 33 года. Следующий — 34, а затем — 35.

Трехуровневая пенсионная реформа

«Действующая пенсионная система сильно не справедлива. Для многих очень низкие пенсионные выплаты, а для некоторых — очень высокие. Есть большая разница между годом, когда ты выходишь на пенсию. Даже имея одинаковые условия, т. е. стаж работы и уровень заработной платы, ты все равно в зависимости от года имеешь значительные отличия от суммы, которую мы будем получать», — говорит министр.

По его словам, на сегодняшний день продолжаются дискуссии с моими коллегами из Министерства финансов, также с Всемирным банком и МВФ. Для них важно, чтобы любое наше решение было финансово стабильно, и чтобы оно не давило в будущем на расходы бюджета.

Мы предлагаем трехуровневую пенсионную реформу. Первое — это реформа солидарной системы. Второе — реформа специальных пенсий. И третье — это накопительная часть.

Что касается солидарной части. Когда человек достигает старшего возраста, риск бедности усиливается. Потому что он упустил возможность работать, зарабатывать себе на жизнь. Мы проанализировали пенсионные системы разных стран, предполагающих, что человек по достижению определенного возраста получает определенную социальную помощь.

«Базовая выплата — одна из составляющих пенсий в дополнение к страховой, которая в первую очередь должна покрыть потребности тех людей, у которых нет достаточного страхового стажа. Она будет определяться бюджетом на соответствующий год и в идеале должна обеспечить базовый прожиточный минимум. В бюджете этого года это 2595 гривен.

Вернусь к первому пункту, который мы предлагаем. Солидарная система должна быть действительно солидарной. Поэтому эта базовая выплата по достижению определенного возраста — это первая часть.

Вторая часть — это обновление ключевых принципов солидарной системы. Ты должен получить из солидарной системы столько, столько в нее внес. Расчет производится по формуле. Если простыми словами, то когда человек работает, он вносит вклады в солидарную систему. Эти взносы в каждом году составляют некую долю от общей суммы взносов. Человек накапливает в течение своей жизни эти доли, и когда выходит на пенсию — получает свой процент от этой солидарной системы от каждого года, в зависимости от размера взноса.

То есть,пенсия будет зависеть от того, сколько было внесено в солидарную систему. Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, тем все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас.

Мы смоделировали для учителя, у которого 40 лет стажа. У него пенсия по отношению к нынешней вырастет где-то в полтора-два раза. То есть тот, кто работал долго, вносил в течение длительного времени в солидарную систему, получит больше.

Солидарная система себя сама сбалансирует. Это самая главная задача этой системы. Мы будем распределять только столько, сколько в эту систему пришло. И вот здесь задача очень важна в этой части государства.

Первое, ЕСВ — это не налог, а часть зарплаты, отложенная на будущее. А потому на ЕСВ нельзя делать льготу, нельзя не платить, потому что это по факту то же самое, что не платить зарплату.

При прогнозировании нашей экономики мы должны понимать, сколько людей будет задействовано в системе труда и соответственно в системе уплаты ЕСВ, и принимать решение исходя именно из этого. Либо увеличивать количество людей в этой системе, либо увеличивать размер ЕСВ. Или еще что-то делать, чтобы уберечь человека от маленькой пенсии.

Второй элемент — переход от специальных пенсий к профессиональным. Спецпенсии сейчас — более ранний выход на пенсию, льготный стаж, увеличенный размер выплаты. Мы говорим, окей, да будет так. Возможно, в таких профессиях эти бонусы обоснованы. Но они не должны платиться по солидарной системе.

Как получать пенсии из разных источников

Давайте на примере. Возьмем условную балерину. На период, пока она работает, могут для нее повысить ЕСВ? И потом, когда она уходит на пенсию, что она еще получает?

Пока она работает балериной, по ее вкладам будет формироваться специальная пенсия. Но потом, после 40 лет, она может пойти учиться чему-то новому, пойти на другую работу, и будет зарабатывать другой профессиональный стаж и платить взносы (ЕСВ).

Мы даем возможность учесть и профессиональный стаж, и общий. То есть по факту мы считаем не годы проведения в профессии, а сумму средств, которые ты оплатил за это время. Мы переходим к другому подходу к формированию пенсий. Пенсия — это то, что ты заработал.

В общем, все эти изменения длительны. Мы посчитали, что для того чтобы специальные пенсии перевести в профессиональные, нужно по меньшей мере 13 лет, если начать с 2026 или даже с 2027 года.

Мы не можем сказать людям, имеющим половину или более половины накопленного стажа, начинать копить себе на профессиональную пенсию. Они физически не успеют это сделать.

Третья — это накопительная система, но подчеркну, что добровольно накопительная. Раздается много призывов внедрить обязательную накопительную пенсионную систему, но она ни в одной стране не показала свою эффективность. Польша отказалась, венгры тоже. Потому что по факту обязательные накопительные пенсионные фонды попросту откладывают проблему. Некуда вложить эти средства, нечем их защитить.

Мы можем взять часть НДФЛ и часть ЕСВ, не увеличивая ставку и перевнести их в этот накопительный фонд. Другими словами, мы уменьшаем доходы и уменьшаем объем Пенсионного фонда. Чтобы перекрыть это уменьшение, мы должны увеличить заимствования из госбюджета под эту сумму.

Берем средства, которые мы отложили в накопительный фонд. И куда мы вкладываем? Мы можем вложить их только в ОВГЗ. Этими заимствованиями мы забираем средства из этого накопительного фонда и возвращаем снова в публичные финансы, чтобы профинансировать расходы.

По такой схеме через 20 лет у нас будет проблема в том, что мы не сможем покрыть все обязательства такого накопительного фонда. Потому мы говорим, что можем пойти по другой конструкции. И наш вариант таков, что это будет добровольное скопление, но с автоматической подпиской.

К примеру, с 2027 года и последующие три года дополнительно к ЕСВ вы будете платить в накопительный фонд. Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне.