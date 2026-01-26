àбанк упростил условия получения вознаграждения по реферальной программе для ФЛП

Получить вознаграждение по реферальной программе стало легче — любой клиент банка может поделиться реферальной ссылкой и пригласить ФЛП, которому достаточно будет только открыть счет.

Что изменилось?

ранее: вознаграждение начислялось только после того, как привлеченный предприниматель обеспечивал оборот от 1 000 грн в течение 30 дней после открытия счета ФЛП;

теперь: оба клиента получают по 200 грн сразу после того, как привлеченный предприниматель откроет счет ФЛП.

Дополнительно начисляется 50 грн каждому, если предприниматель раньше не был клиентом банка.

В àбанке объясняют, что обновили программу, чтобы упростить привлечение новых клиентов и ускорить получение вознаграждения за рекомендации.

«Мы упростили условия реферальной программы, чтобы любой клиент àбанка мог быстрее получать вознаграждение за привлечение новых предпринимателей. Теперь достаточно открытия счета ФЛП — без дополнительных операционных требований», — Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса банка.

Вознаграждение по реферальной программе получают:

любой клиент àбанка, который поделился реферальной ссылкой;

предприниматель, открывший счет ФЛП по этой ссылке в приложении àbank24.

Открытие счета в àbank24 занимает несколько минут.

Обновленные условия позволяют более эффективно привлекать новых ФЛП и получать вознаграждение без дополнительных финансовых условий.

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуются более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. àбанк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагает наиболее технологичные решения. Одна из стратегических целей банка — содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает реализовывать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.