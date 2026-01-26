Получить вознаграждение по реферальной программе стало легче — любой клиент банка может поделиться реферальной ссылкой и пригласить ФЛП, которому достаточно будет только открыть счет.
àбанк упростил условия получения вознаграждения по реферальной программе для ФЛП
Что изменилось?
- ранее: вознаграждение начислялось только после того, как привлеченный предприниматель обеспечивал оборот от 1 000 грн в течение 30 дней после открытия счета ФЛП;
- теперь: оба клиента получают по 200 грн сразу после того, как привлеченный предприниматель откроет счет ФЛП.
Дополнительно начисляется 50 грн каждому, если предприниматель раньше не был клиентом банка.
В àбанке объясняют, что обновили программу, чтобы упростить привлечение новых клиентов и ускорить получение вознаграждения за рекомендации.
«Мы упростили условия реферальной программы, чтобы любой клиент àбанка мог быстрее получать вознаграждение за привлечение новых предпринимателей. Теперь достаточно открытия счета ФЛП — без дополнительных операционных требований», — Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса банка.
Вознаграждение по реферальной программе получают:
-
любой клиент àбанка, который поделился реферальной ссылкой;
-
предприниматель, открывший счет ФЛП по этой ссылке в приложении àbank24.
Открытие счета в àbank24 занимает несколько минут.
Обновленные условия позволяют более эффективно привлекать новых ФЛП и получать вознаграждение без дополнительных финансовых условий.
Об àбанке
àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуются более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. àбанк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагает наиболее технологичные решения. Одна из стратегических целей банка — содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает реализовывать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.
Комментарии