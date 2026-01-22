Приватбанк объявил, что услуга бесплатной доставки платежных карт как в пределах Украины, так и за границу будет оставаться доступной для клиентов в течение всего 2026 года.
Приватбанк продлил бесплатную доставку карт по всему миру до конца 2026 года
Как пользоваться услугой?
Заказать новую карту или перевыпустить существующую можно через мобильное приложение или вебверсию Приват24:
- В Украине: Доставка осуществляется в отделение или почтоматы «Новой почты».
- За рубежом: Получить карту можно по любому адресу более чем в 60 странах мира через курьерские службы «Новая почта» или «Укрпочта».
Статистика и популярные направления
По итогам 2025 года сервис продемонстрировал высокий спрос:
- Клиенты получили более 1,2 млн карт с доставкой.
- Около 150 тысяч украинцев воспользовались услугой за рубежом.
- Самые популярные страны: Польша, Германия, Чехия, США, Великобритания, Франция и Испания.
- Лидеры в Украине: Киев, Днепропетровская, Харьковская, Львовская, Одесская, Полтавская и Винницкая области.
