Почему электроэнергии не хватает — ответ на 5 самых актуальных вопросов

Дефицит электроэнергии в Украине усугубляется из-за массированных обстрелов россией энергетической инфраструктуры. В колонке NV директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович объяснил основные вопросы и опроверг дезинформацию, возникающую на фоне отсутствия света и тепла из-за российских атак на энергообъекты.

В Украине усугубляется дефицит электроэнергии, в чем причина?

С октября 2025 года по 20 января 2026 года Россия осуществила 19 массированных атак на энергетику и почти каждый день противник атакует десятками, а иногда сотнями дронов, в подавляющем большинстве случаев целью была именно электроэнергетика. Под ударами оказались объекты тепловой и гидрогенерации, теплоэлектроцентрали, а также сети передачи и распределения. Это война на истощение.

В то же время, ситуацию усложнили погодные условия — значительное похолодание привело к росту потребления электроэнергии. Это создало дополнительную нагрузку на энергосистему и усложнило проведение ремонтов. Низкие температуры и гололедица также влияют на скорость восстановления сетей.

Фактически можно сказать, что реализуется более пессимистический сценарий из сформировавшихся DiXi Group накануне осенне-зимнего периода. Он предусматривал комбинацию интенсивных атак и экстремальных морозов (-15°C и ниже в течение 2−3 недель) с пиковым потреблением электроэнергии на уровне 18,5−19 ГВт.

Эти факторы — российские удары и экстремально низкие температуры воздуха при ослабленной способности украинской ПВО к защите и повлекли за собой дефицит электроэнергии в системе.

Продает ли Украина электроэнергию за границу?

Нет, Украина не продает электроэнергию за границу. Начиная с 11 ноября 2025 экспорт полностью прекращен. До этого в октябре и начале ноября незначительные объемы экспорта осуществлялись только в часы минимального внутреннего потребления — преимущественно ночью и ранним утром, когда в системе временно возникал профицит. В настоящее время вся доступная генерация работает исключительно для покрытия внутренних потребностей страны.

Инфографика: Energy Map

Почему страна не может закупить электроэнергию у соседних стран, чтобы покрыть дефицит?

Украина активно импортирует электроэнергию, и именно это помогает частично компенсировать потери генерации и быстрее сбалансировать систему. В настоящее время Украина закупает электроэнергию у Румынии, Венгрии, Словакии, Польши и даже Молдовы. Однако из-за повреждений сетей вследствие российских ударов импортированная энергия не всегда может попасть именно в те регионы, где дефицит наибольший, но она снижает общий уровень недостатка.

Возможности импорта имеют физические и рыночные ограничения: с января предельный объем коммерческого импорта составляет 2,45 ГВт, дополнительно Украина имеет доступ к 250 МВт аварийных перетоков. Учитывая, что Молдова также импортирует электричество из ENTSO-E, для Украины остается около 2 100 МВт мощности коммерческого импорта. Мы уже сейчас упираемся в этот потолок, по крайней мере, в вечерние, пиковые часы (с 17 до 23) стабильно импортируем 2 100−2 120 МВт.

Кроме того, если цены в соседних странах ЕС превышают украинские, импорт становится экономически невыгодным и объем закупок сокращается. В ответ на это, для стимулирования импорта и выполнения «рекомендаций» правительства, НКРЭКУ 16 января повысила верхние ценовые ограничения на краткосрочных сегментах рынка. Со времени поставки 18 января максимальная предельная цена на все часы рынка «в сутки вперед» и внутрисуточного рынка установлена на уровне 15 тыс. грн/МВтч, а на балансирующем рынке — 16 тыс. грн/МВтч. По свежим данным, эффект прайс-кепов уже прослеживается: для дневных часов (8−17) импорт в среднем вырос почти вдвое (было 858 МВт, 18.01 стало 1654 МВт), в ночные часы также возросло (780→1066 МВт).

А что с атомной генерацией?

Куда девается сгенерированная электроэнергия с атомных станций, неужели ее не хватает?

Ядерная энергетика остается основой энергосистемы и обеспечивает более половины производства электроэнергии. Вся энергия АЭС подается в объединенную энергосистему Украины и используется исключительно для покрытия внутренних потребностей. Повторяю, об экспорте пока речь не идет вообще. Также следует добавить, что отдельные атаки на подстанции Укрэнерго даже заставляли снижать мощность отдельных блоков АЭС для поддержания безопасности их работы из-за невозможности полностью выдать их мощность в сеть.

Впрочем, даже работа АЭС на подконтрольной территории в полном составе 9 блоков общей мощностью около 7 700 МВт не способна полностью перекрыть дефицит, возникающий из-за повреждений других объектов генерации и роста потребления в холодный период.

Кроме того, атомные станции производят электроэнергию равным графиком и не могут реагировать на быстрые изменения в спросе на электричество, традиционно возникающие в течение суток, особенно в утренние и вечерние пики потребления.

Каково состояние энергосистемы сейчас?

В общем, энергосистема работает в условиях дефицита мощностей, повышенной нагрузки и сетевых ограничений после массированных российских обстрелов. Стабильность поставок напрямую зависит от объемов потребления, поэтому экономное использование электроэнергии остается критически важным для уменьшения продолжительности отключений.

Энергетики работают круглосуточно, в усиленном режиме, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. В этих обстоятельствах важна роль международной помощи, поскольку оборудование исчерпывается и нужно пополнять его резервы, которые понадобятся для восстановления после последующих атак.