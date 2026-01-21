Ключевое внимание НБУ будет оставаться на евроинтеграции с упором на бесперебойность работы банков — Нацбанк

Национальный банк Украины определил приоритеты развития финансового сектора на 2026 год. О состоянии банковской системы, результатах последних стресс-тестов и планах по сближению с европейским законодательством рассказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в подкасте для Центра экономической стратегии, сообщает пресс-служба НБУ.

Стресс-тестирование 2025 года: устойчивость банков выросла вдвое

По ее словам, впервые с начала полномасштабной войны оценка устойчивости банков включала прогноз показателей по неблагоприятному макроэкономическому сценарию. Результаты свидетельствуют о значительном прогрессе системы:

Сравнение с 2021 годом: основные показатели стабильности улучшились вдвое. Если перед большой войной повышенные нормативы капитала нуждались в 20 банках (40% активов системы), то по результатам 2025 года таких учреждений только 9 (18% активов).

Платежеспособность: все банки, работающие на рынке, выполняют требования регулятора. Учреждения, которым установлены повышенные нормативы, уже разработали планы минимизации рисков и будут пополнять капитал за счет текущих доходов.

Кредитование: ВПК и консорциумы

Дадашова отметила, что банковский сектор активно ищет новые ниши для финансирования, фокусируясь на критически важных отраслях:

Оборонный сектор: банки увеличивают кредитование компаний военно-промышленного комплекса (ВПК). Из-за специфики и ограниченного доступа к данным в этой нише работают банки с соответствующими компетенциями.

Совместное усилие: развивается консорциумное кредитование, где государственные и частные банки объединяют ресурсы для поддержки масштабных оборонных проектов.

Ипотека: для полноценного восстановления рыночного ипотечного кредитования НБУ отмечает необходимость трансформации госпрограмм и решения юридических коллизий.

Планы на 2026 год: курс на стандарт ЕС

Планируется, что 2026 пройдет под знаком углубленной евроинтеграции финансового рынка.

«Ключевое внимание НБУ будет оставаться на евроинтеграции с упором на бесперебойность работы банков, в частности, контроли киберрисков и рисков третьих сторон», — отметила Дадашова.

По ее словам, НБУ планирует полное внедрение требований к капиталу, как в ЕС, в частности, буферов капитала. Среди приоритетов также разработка дополнительных инструментов для развития фондового рынка — секьюритизации и консорциумного кредитования.