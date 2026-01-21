Ключевое внимание НБУ будет оставаться на евроинтеграции с упором на бесперебойность работы банков — Нацбанк

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 января 2026, 17:52 Читати українською

Ключевое внимание НБУ будет оставаться на евроинтеграции с упором на бесперебойность работы банков — Нацбанк

Национальный банк Украины определил приоритеты развития финансового сектора на 2026 год. О состоянии банковской системы, результатах последних стресс-тестов и планах по сближению с европейским законодательством рассказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в подкасте для Центра экономической стратегии, сообщает пресс-служба НБУ.

Ключевое внимание НБУ будет оставаться на евроинтеграции с упором на бесперебойность работы банков - Нацбанк
Фото: Первин Дадашова

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стресс-тестирование 2025 года: устойчивость банков выросла вдвое

По ее словам, впервые с начала полномасштабной войны оценка устойчивости банков включала прогноз показателей по неблагоприятному макроэкономическому сценарию. Результаты свидетельствуют о значительном прогрессе системы:

  • Сравнение с 2021 годом: основные показатели стабильности улучшились вдвое. Если перед большой войной повышенные нормативы капитала нуждались в 20 банках (40% активов системы), то по результатам 2025 года таких учреждений только 9 (18% активов).
  • Платежеспособность: все банки, работающие на рынке, выполняют требования регулятора. Учреждения, которым установлены повышенные нормативы, уже разработали планы минимизации рисков и будут пополнять капитал за счет текущих доходов.

Кредитование: ВПК и консорциумы

Дадашова отметила, что банковский сектор активно ищет новые ниши для финансирования, фокусируясь на критически важных отраслях:

  • Оборонный сектор: банки увеличивают кредитование компаний военно-промышленного комплекса (ВПК). Из-за специфики и ограниченного доступа к данным в этой нише работают банки с соответствующими компетенциями.
  • Совместное усилие: развивается консорциумное кредитование, где государственные и частные банки объединяют ресурсы для поддержки масштабных оборонных проектов.
  • Ипотека: для полноценного восстановления рыночного ипотечного кредитования НБУ отмечает необходимость трансформации госпрограмм и решения юридических коллизий.

Планы на 2026 год: курс на стандарт ЕС

Планируется, что 2026 пройдет под знаком углубленной евроинтеграции финансового рынка.

«Ключевое внимание НБУ будет оставаться на евроинтеграции с упором на бесперебойность работы банков, в частности, контроли киберрисков и рисков третьих сторон», — отметила Дадашова.

По ее словам, НБУ планирует полное внедрение требований к капиталу, как в ЕС, в частности, буферов капитала. Среди приоритетов также разработка дополнительных инструментов для развития фондового рынка — секьюритизации и консорциумного кредитования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами