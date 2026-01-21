Фонд гарантирования вкладов планирует ввести защиту депозитов юрлиц в размере до 100 тысяч евро

В Украине планируется существенно расширить систему защиты банковских вкладов, распространив государственные гарантии на счета юридических лиц. Предполагается, что сумма возмещения будет унифицирована и составит эквивалент 100 000 евро . О такой инициативе сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Ольга Белай во время профессиональной дискуссии «Банковский сектор Украины: достижения 2025 года и ожидания от 2026-го», сообщает Finclub.

Унификация гарантий для всех категорий клиентов

По словам главы Фонда, новая модель предполагает установление единого лимита для всех групп вкладчиков. Это означает, что как для обычных граждан (физлиц), так и для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц будет действовать одинаковый порог защиты — 100 тысяч евро. Эта сумма будет включать не только срочные депозиты, но остатки на текущих счетах компаний.

Хотя идея уже активно обсуждается, соответствующий законопроект находится на стадии разработки. Белай также уточнила, что юридические лица будут обязаны платить взносы в Фонд, однако для них будет применена отдельная методика расчета.

Сравнение с европейскими стандартами и сроки реформ

На сегодняшний день украинская банковская система работает по модели, где взносы в ФГВФЛ уплачиваются из общего объема депозитов. Текущий запас ликвидности Фонда стабильный: целевой показатель составляет 2,8% от общей гарантированной суммы в системе.

Напомним, что на период военного положения и в течение полугода после его завершения в Украине действует 100% гарантия всех вкладов физических лиц. После этого периода предел возмещения для физлиц должен составить 600 000 грн. Белай отметила, что эта цифра значительно меньше европейского стандарта в 100 000 евро.

Переход на полноценную европейскую модель, где сумма вкладов каждого банка рассчитывается на основе его индивидуальных рисков (риск-ориентированный подход), планируется реализовать ближе к 2030 году, что коррелирует со сроками вступления Украины в ЕС.

Финансовая устойчивость и влияние на бизнес

Предварительные расчеты ФГВФЛ подтверждают, что финансовое состояние учреждения достаточно прочно, чтобы выдержать нагрузку от гарантирования вкладов на сумму 100 тысяч евро для всех категорий, включая бизнес.

«Мы пришли к выводу, что можем покрыть эти риски без необходимости введения дополнительного финансового давления на банковскую систему в виде увеличения вкладов», — подчеркнула Ольга Белай.

Оценивая влияние инициативы на рынок, директор Фонда отметила: