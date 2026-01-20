Bank of America выплатит сотрудникам бонусы акциями на $1 миллиард после рекордной прибыли

Второй по величине банк США Bank of America (BofA) объявил во вторник, 20 января, о масштабной программе вознаграждения для своих работников. Финучреждение выделит около $1 млрд в форме акций почти для всего персонала, за исключением высшего руководства. Об этом сообщает Reuters.

Традиция премирования

Эта программа охватывает около 19 миллионов обыкновенных акций банка. Такое поощрение вводится уже девятый год подряд, подчеркивая стратегию BofA по удержанию кадров и распределению успеха компании между рядовыми сотрудниками.

Финансовый триумф 2025 года

Решение о бонусах было принято после того, как банк завершил чрезвычайно успешный финансовый год:

Прибыль: В 2025 году чистая прибыль BofA выросла до $30,5 млрд по сравнению с $27 млрд годом ранее.

Рыночные показатели: Акции банка за прошлый год выросли на 25%, демонстрируя положительную динамику третьего года подряд.

Основными факторами успеха стали волатильность рынков, на которой заработали трейдеры, а также высокие доходы процентных платежей.

Прогнозы на 2026 год

Аналитики прогнозируют, что 2026 станет еще одним периодом активного роста для банковского сектора. Ожидается восстановление рынка крупных слияний и поглощений (M&A) и громких первичных публичных размещений (IPO).

Кроме того, ожидается оживление кредитования — снижение стоимости заимствований стимулирует клиентов брать новые ссуды, что обеспечит банку стабильный чистый процентный доход.