NASA заплатит $750 000 тому, кто придумает, чем кормить астронавтов на Марсе — конкурс уже стартовал

Американское космическое агентство NASA объявило о старте нового амбициозного конкурса Mars to Table Challenge. Цель соревнования — найти революционные решения для питания астронавтов во время длительных миссий на Луну и Марс. Общий призовой фонд составляет 750 тысяч долларов, а финал конкурса запланирован на сентябрь 2026 года.
Суть вызова: еда как инфраструктура
Главная проблема будущих экспедиций заключается в том, что взять с собой всю еду на несколько лет невозможно, а полагаться на постоянные грузовики с Земли — слишком рискованно и дорого. NASA требует изменить парадигму: еда должна превратиться из груза в инфраструктуру.
Участники конкурса должны разработать комплексную систему питания, которая:
Обеспечивает экипаж едой, при этом доля продуктов, завезенных с Земли, не должна превышать 50%. Остальное астронавты должны выращивать или синтезировать на месте.
Система должна охватывать весь процесс: от выращивания и приготовления до переработки отходов, минимизируя потерю ресурсов.
Рацион должен быть питательным, безопасным и, что важно, вкусным, чтобы поддерживать моральный дух экипажа в стрессовых условиях.
Деньги — только для своих?
Важный нюанс условий конкурса: хотя соревнование является глобальным и команды со всего мира могут в нем участвовать, денежные призы предусмотрены только для команд из США.
Распределение призового фонда (для американских команд):
- 1-е место: $300 000.
- 2-е место: $200 000.
- 3-е место: $100 000.
Специальные награды: Три премии по $50 000 за выдающиеся достижения в отдельных категориях.
Международные команды будут соревноваться за престиж: NASA определит «Международного победителя», но финансового вознаграждения не предоставит.
Почему это важно
Этот конкурс — сигнал о том, что подготовка к реальной колонизации переходит из фазы «рисования ракет» в фазу решения бытовых проблем выживания.
Конкурс стимулирует развитие агротехники. Решения для замкнутых экосистем пригодятся в условиях изменения климата на Земле.
Для украинских ученых и стартапов, несмотря на отсутствие денежного приза, это возможность заявить о себе на высшем уровне и получить валидацию своих технологий от экспертов NASA. Победа в категории «International Winner» — это мощный знак качества для привлечения инвестиций.
NASA впервые так громко говорит о «вкусовых качествах» как о критическом требовании. Это признание того, что на Марсе психологическое здоровье будет зависеть от обычного вкусного ужина не меньше, чем от надежности скафандра.
