NASA заплатит $750 000 тому, кто придумает, чем кормить астронавтов на Марсе — конкурс уже стартовал

Американское космическое агентство NASA объявило о старте нового амбициозного конкурса Mars to Table Challenge. Цель соревнования — найти революционные решения для питания астронавтов во время длительных миссий на Луну и Марс. Общий призовой фонд составляет 750 тысяч долларов , а финал конкурса запланирован на сентябрь 2026 года.

Суть вызова: еда как инфраструктура

Главная проблема будущих экспедиций заключается в том, что взять с собой всю еду на несколько лет невозможно, а полагаться на постоянные грузовики с Земли — слишком рискованно и дорого. NASA требует изменить парадигму: еда должна превратиться из груза в инфраструктуру.

Участники конкурса должны разработать комплексную систему питания, которая:

Обеспечивает экипаж едой, при этом доля продуктов, завезенных с Земли, не должна превышать 50%. Остальное астронавты должны выращивать или синтезировать на месте.

Система должна охватывать весь процесс: от выращивания и приготовления до переработки отходов, минимизируя потерю ресурсов.

Рацион должен быть питательным, безопасным и, что важно, вкусным, чтобы поддерживать моральный дух экипажа в стрессовых условиях.

Деньги — только для своих?

Важный нюанс условий конкурса: хотя соревнование является глобальным и команды со всего мира могут в нем участвовать, денежные призы предусмотрены только для команд из США.

Распределение призового фонда (для американских команд):

1-е место: $300 000.

2-е место: $200 000.

3-е место: $100 000.

Специальные награды: Три премии по $50 000 за выдающиеся достижения в отдельных категориях.

Международные команды будут соревноваться за престиж: NASA определит «Международного победителя», но финансового вознаграждения не предоставит.

Почему это важно

Этот конкурс — сигнал о том, что подготовка к реальной колонизации переходит из фазы «рисования ракет» в фазу решения бытовых проблем выживания.

Конкурс стимулирует развитие агротехники. Решения для замкнутых экосистем пригодятся в условиях изменения климата на Земле.

Для украинских ученых и стартапов, несмотря на отсутствие денежного приза, это возможность заявить о себе на высшем уровне и получить валидацию своих технологий от экспертов NASA. Победа в категории «International Winner» — это мощный знак качества для привлечения инвестиций.

NASA впервые так громко говорит о «вкусовых качествах» как о критическом требовании. Это признание того, что на Марсе психологическое здоровье будет зависеть от обычного вкусного ужина не меньше, чем от надежности скафандра.