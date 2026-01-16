Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
16 января 2026, 17:08

Эксперт: Отныне наличие резервного питания в новостройках — это жесткое требование строительных норм

Рынок первичной недвижимости в Украине переживает фундаментальные изменения. Отныне наличие резервного питания в новостройках — это не опция «бизнес-класса», а жесткое требование строительных норм. Однако это правило касается только новых проектов, тогда как жители уже заселенных домов вынуждены решать энергетические проблемы самостоятельно. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщила коммерческий директор компании «Интергал-Буд» Елена Рыжова.

Рынок первичной недвижимости в Украине переживает фундаментальные изменения.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила игры

Изменения продиктованы вступлением в силу новых Государственных строительных норм (ГСН В.2.2−5:2023) осенью 2023 года. Согласно им, девелоперы обязаны интегрировать энергонезависимые системы еще на этапе проектирования, в частности для хранилищ и сооружений двойного назначения. Без этого объект не пройдет экспертизу, а Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) не выдаст сертификат готовности.

«Застройщик теперь не может просто сдать бетонную коробку. Он обязан обеспечить жизнеспособность дома во время блэкаутов и тревог. Это не просто свет в коридоре — это работа систем вентиляции в течение 48 часов. Если в проекте нет автономного питания, способного обеспечить воздухообмен и насосы канализации, объект просто не пройдет экспертизу», — пояснила Елена Рыжова.

В новых проектах стоимость генераторов и их монтажа уже закладывается в себестоимость строительства. Это позволяет сразу просчитать допустимые нагрузки, учесть нормы шума и экологические требования.

Что именно будут питать генераторы

Важно понимать, что требование к застройщику не означает полную энергонезависимость каждой квартиры (чтобы работали телевизоры или электроплиты). Речь идет о критически важных общедомовых системах:

  • Лифты (или хотя бы один пожарный лифт).
  • Насосы для подачи воды и канализации.
  • Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) или котельные.
  • Системы пожарной безопасности и аварийного освещения.

Проблема сданных домов: кто платит?

Ситуация кардинально отличается для жителей жилых комплексов, которые уже введены в эксплуатацию. Даже если соседняя очередь того же ЖК строится уже с генератором от застройщика, жители готового дома не могут требовать аналогичного оборудования бесплатно.

Юридическая причина проста: после ввода в эксплуатацию дом становится общей совместной собственностью владельцев квартир. Законодательство не предусматривает механизма, по которому девелопер мог бы финансировать модернизацию чужой собственности.

Поэтому в уже заселенных домах инициатива и финансирование полностью ложатся на плечи ОСМД или управляющих компаний.

«Установка генератора в доме, который уже получил акт ввода в эксплуатацию и заселен — это выход застройщика за пределы строительства и переход в плоскость жилищного права и эксплуатации», — отмечает эксперт.

Сложность инженерии

Эксперты также предостерегают от упрощенного подхода к энергонезависимости. Установка промышленного генератора в многоэтажном здании — это сложный инженерный проект, а не просто покупка устройства.

Необходимо разработать техническое решение, которое включает:

  • Анализ электросетей и расчет мощности.
  • Схему автоматического переключения.
  • Системы заземления и вентиляции отработанных газов.
  • Шумоизоляцию.

Рыжова подчеркнула, что хотя застройщики не финансируют оборудование для сданных домов, они часто готовы взять на себя проектирование и организацию работ, оставляя финансовую составляющую за жильцами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

BigBend
BigBend
16 января 2026, 17:25
Ідея розумово відсталого.
