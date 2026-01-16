Эксперт: Отныне наличие резервного питания в новостройках — это жесткое требование строительных норм

Рынок первичной недвижимости в Украине переживает фундаментальные изменения. Отныне наличие резервного питания в новостройках — это не опция «бизнес-класса», а жесткое требование строительных норм. Однако это правило касается только новых проектов, тогда как жители уже заселенных домов вынуждены решать энергетические проблемы самостоятельно. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщила коммерческий директор компании « Интергал-Буд » Елена Рыжова.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила игры

Изменения продиктованы вступлением в силу новых Государственных строительных норм (ГСН В.2.2−5:2023) осенью 2023 года. Согласно им, девелоперы обязаны интегрировать энергонезависимые системы еще на этапе проектирования, в частности для хранилищ и сооружений двойного назначения. Без этого объект не пройдет экспертизу, а Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) не выдаст сертификат готовности.

«Застройщик теперь не может просто сдать бетонную коробку. Он обязан обеспечить жизнеспособность дома во время блэкаутов и тревог. Это не просто свет в коридоре — это работа систем вентиляции в течение 48 часов. Если в проекте нет автономного питания, способного обеспечить воздухообмен и насосы канализации, объект просто не пройдет экспертизу», — пояснила Елена Рыжова.

В новых проектах стоимость генераторов и их монтажа уже закладывается в себестоимость строительства. Это позволяет сразу просчитать допустимые нагрузки, учесть нормы шума и экологические требования.

Что именно будут питать генераторы

Важно понимать, что требование к застройщику не означает полную энергонезависимость каждой квартиры (чтобы работали телевизоры или электроплиты). Речь идет о критически важных общедомовых системах:

Лифты (или хотя бы один пожарный лифт).

Насосы для подачи воды и канализации.

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) или котельные.

Системы пожарной безопасности и аварийного освещения.

Проблема сданных домов: кто платит?

Ситуация кардинально отличается для жителей жилых комплексов, которые уже введены в эксплуатацию. Даже если соседняя очередь того же ЖК строится уже с генератором от застройщика, жители готового дома не могут требовать аналогичного оборудования бесплатно.

Юридическая причина проста: после ввода в эксплуатацию дом становится общей совместной собственностью владельцев квартир. Законодательство не предусматривает механизма, по которому девелопер мог бы финансировать модернизацию чужой собственности.

Поэтому в уже заселенных домах инициатива и финансирование полностью ложатся на плечи ОСМД или управляющих компаний.

«Установка генератора в доме, который уже получил акт ввода в эксплуатацию и заселен — это выход застройщика за пределы строительства и переход в плоскость жилищного права и эксплуатации», — отмечает эксперт.

Сложность инженерии

Эксперты также предостерегают от упрощенного подхода к энергонезависимости. Установка промышленного генератора в многоэтажном здании — это сложный инженерный проект, а не просто покупка устройства.

Необходимо разработать техническое решение, которое включает:

Анализ электросетей и расчет мощности.

Схему автоматического переключения.

Системы заземления и вентиляции отработанных газов.

Шумоизоляцию.

Рыжова подчеркнула, что хотя застройщики не финансируют оборудование для сданных домов, они часто готовы взять на себя проектирование и организацию работ, оставляя финансовую составляющую за жильцами.