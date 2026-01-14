Курс гривні впав на 30−40 копійок у середу, 14 січня, під час торгів на міжбанку. Долар та євро досягли нових вершин. Про це свідчать дані торгів.
Гривна стремительно падает: на межбанке доллар и евро обновили рекорды
Відкриття 14 січня
Закриття 14 січня
Зміни
43,11/43,15
43,42/43,45
31/30
50,21/50,25
50,61/50,64
40/39
Офіційний курс: долар — 43,12 грн, євро — 50,26 грн.
Середній курс у банках: 42,90−43,39 грн/долар, 50,10−50,63 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,27−43,45, євро — 50,50−50,80 грн.
