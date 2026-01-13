Опуска и пенсии — 2026: права сохраняются, правила меняются

Формально во время войны социальные права никто не отменял. Право на отпуск, право на пенсию, право на социальную защиту — все это остается в законах. Но на практике государство все чаще применяет другой подход: право есть, но воспользоваться им можно не всегда. Что нужно знать о своих правах и как их можно защитить Зеркалу недели рассказала экономист Елена Косенко. «Минфин» выбрал главное.

Право, которое могут отложить

Правила трудовых отношений в 2026 году определяет закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Этот закон не отменяет права на отпуск, но он позволяет работодателю ограничивать его предоставление, если этого требуют условия военного положения.

К примеру, 24 календарных дня — предел на время войны. Поэтому в 2026 году работодатель имеет право предоставить работнику не более 24 календарных дней ежегодного основного отпуска за текущий рабочий год. Это касается даже тех случаев, когда:

в коллективном договоре предусмотрена большая продолжительность;

работник имеет льготы;

отпуск накапливался несколько лет подряд.

Важно понимать — неиспользованные дни отпуска не исчезают, но работодатель может перенести их на период после отмены или прекращения действия военного положения.

Самая сложная ситуация — у работников объектов критической инфраструктуры.

Ведь закон позволяет работодателю отказать в любом виде отпусков, если работник привлечен к работам на таких объектах. Исключений только два: 1) отпуск в связи с беременностью и родами; 2) отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

При этом понятие критической инфраструктуры определено законом «О критической инфраструктуре». На практике к этой категории относятся предприятия и учреждения, обеспечивающие: энергетику; водоснабжение; транспорт и логистику; медицину; финансовую систему; работу государственных реестров и IT-сервисов; продовольственную безопасность.

Для многих людей это означает годы работы без полноценного отдыха. Формально — временно, фактически — без четкой даты завершения.

Работникам, которые выехали за пределы Украины или имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), обязательно предоставляется отпуск без сохранения заработной платы — по их заявлению. Это предусмотрено статьей 12 закона № 2136-IX. Максимальная продолжительность такого отпуска — 90 календарных дней.

Однако здесь есть важный нюанс, о котором часто не знают: этот период не засчитывается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. То есть человек сохраняет рабочее место, но теряет и доход, и часть отпускного стажа.

Пенсии-2026: право сохраняется, правила меняются

В 2026 году государство не отменяет пенсионного обеспечения, но все четче устанавливает границы: кому, при каких условиях и в каком объеме оно предоставляется.

Основным документом, регулирующим пенсионную систему, остается закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Именно он определяет, кто имеет право на пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

В этом году пенсионный возраст не повышается. 60 лет — при наличии необходимого страхового стажа, 63 или 65 лет, если стажа недостаточно.

В то же время требования к страховому стажу растут. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для многих людей это становится неожиданностью. Особенно для тех, кто имел перерывы в работе, работал неофициально, находился за границей, был в длительных неоплачиваемых отпусках.

К тому же не весь период работы автоматически засчитывается в стаж. В 2026 году этот вопрос остается критически важным.

Не засчитываются в стаж:

периоды работы без уплаты единого социального взноса;

время пребывания в неоплачиваемом отпуске сверх установленных пределов;

некоторые периоды пребывания за границей без официального трудоустройства в Украине.

Пенсионное удостоверение

После назначения пенсии человек получает пенсионное удостоверение. Но не все знают, что оно дает не только подтверждение статуса, но и доступ к другим правам и льготам. В 2026 году его значение значительно шире.

Порядок оформления и использования пенсионного удостоверения определяется законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Бумажное или электронное удостоверение: что выбрать

В 2026 году пенсионер может пользоваться и бумажным пенсионным удостоверением, и электронным в приложении «Дія». Оба документа имеют одинаковую юридическую силу. Это предусмотрено постановлениями Кабинета министров Украины о цифровых документах.

Важно знать, что бумажное удостоверение никто не отменяет. А электронное — лишь дополнительная возможность, а не обязательная замена.

Какие права подтверждает пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение подтверждает не только факт получения пенсии. Оно может быть основанием для: бесплатного или льготного проезда, получения скидок на коммунальные услуги (при наличии других оснований), доступа к социальным программам местных общин, получения медицинских и реабилитационных услуг, пользования льготами в учреждениях культуры и образования.

Важно помнить, что часть льгот пенсионерам устанавливает не государство, а местные власти. Поэтому условия могут различаться в зависимости от региона.

Однако пенсионное удостоверение не является пожизненным документом во всех случаях. Его следует обновить, если:

изменена фамилия или другие персональные данные;

изменен вид пенсии;

документ утерян или поврежден;

истек срок действия (для некоторых старых образцов).

Порядок замены удостоверения определяет Пенсионный фонд.

Что делать, если удостоверение не признают

Иногда пенсионеры сталкиваются с ситуацией, когда пенсионное удостоверение: не принимают в транспорте, не признают в определенном заведении или отказывают в предоставлении льготы без объяснений.

В таких случаях стоит: спокойно попросить письменное объяснение, обратиться в орган, предоставляющий услугу, при необходимости подать обращение в местный орган соцзащиты или ПФУ. Это предусмотрено законом «Об обращениях граждан».