Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
13 января 2026, 14:41

Опуска и пенсии — 2026: права сохраняются, правила меняются

Формально во время войны социальные права никто не отменял. Право на отпуск, право на пенсию, право на социальную защиту — все это остается в законах. Но на практике государство все чаще применяет другой подход: право есть, но воспользоваться им можно не всегда. Что нужно знать о своих правах и как их можно защитить Зеркалу недели рассказала экономист Елена Косенко. «Минфин» выбрал главное.

Формально во время войны социальные права никто не отменял.

Право, которое могут отложить

Правила трудовых отношений в 2026 году определяет закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Этот закон не отменяет права на отпуск, но он позволяет работодателю ограничивать его предоставление, если этого требуют условия военного положения.

К примеру, 24 календарных дня — предел на время войны. Поэтому в 2026 году работодатель имеет право предоставить работнику не более 24 календарных дней ежегодного основного отпуска за текущий рабочий год. Это касается даже тех случаев, когда:

  • в коллективном договоре предусмотрена большая продолжительность;
  • работник имеет льготы;
  • отпуск накапливался несколько лет подряд.

Важно понимать — неиспользованные дни отпуска не исчезают, но работодатель может перенести их на период после отмены или прекращения действия военного положения.

Самая сложная ситуация — у работников объектов критической инфраструктуры.

Ведь закон позволяет работодателю отказать в любом виде отпусков, если работник привлечен к работам на таких объектах. Исключений только два: 1) отпуск в связи с беременностью и родами; 2) отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

При этом понятие критической инфраструктуры определено законом «О критической инфраструктуре». На практике к этой категории относятся предприятия и учреждения, обеспечивающие: энергетику; водоснабжение; транспорт и логистику; медицину; финансовую систему; работу государственных реестров и IT-сервисов; продовольственную безопасность.

Для многих людей это означает годы работы без полноценного отдыха. Формально — временно, фактически — без четкой даты завершения.

Работникам, которые выехали за пределы Украины или имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), обязательно предоставляется отпуск без сохранения заработной платы — по их заявлению. Это предусмотрено статьей 12 закона № 2136-IX. Максимальная продолжительность такого отпуска — 90 календарных дней.

Однако здесь есть важный нюанс, о котором часто не знают: этот период не засчитывается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. То есть человек сохраняет рабочее место, но теряет и доход, и часть отпускного стажа.

Пенсии-2026: право сохраняется, правила меняются

В 2026 году государство не отменяет пенсионного обеспечения, но все четче устанавливает границы: кому, при каких условиях и в каком объеме оно предоставляется.

Основным документом, регулирующим пенсионную систему, остается закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Именно он определяет, кто имеет право на пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

В этом году пенсионный возраст не повышается. 60 лет — при наличии необходимого страхового стажа, 63 или 65 лет, если стажа недостаточно.

В то же время требования к страховому стажу растут. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для многих людей это становится неожиданностью. Особенно для тех, кто имел перерывы в работе, работал неофициально, находился за границей, был в длительных неоплачиваемых отпусках.

К тому же не весь период работы автоматически засчитывается в стаж. В 2026 году этот вопрос остается критически важным.

Не засчитываются в стаж:

  • периоды работы без уплаты единого социального взноса;
  • время пребывания в неоплачиваемом отпуске сверх установленных пределов;
  • некоторые периоды пребывания за границей без официального трудоустройства в Украине.

Пенсионное удостоверение

После назначения пенсии человек получает пенсионное удостоверение. Но не все знают, что оно дает не только подтверждение статуса, но и доступ к другим правам и льготам. В 2026 году его значение значительно шире.

Порядок оформления и использования пенсионного удостоверения определяется законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Бумажное или электронное удостоверение: что выбрать

В 2026 году пенсионер может пользоваться и бумажным пенсионным удостоверением, и электронным в приложении «Дія». Оба документа имеют одинаковую юридическую силу. Это предусмотрено постановлениями Кабинета министров Украины о цифровых документах.

Важно знать, что бумажное удостоверение никто не отменяет. А электронное — лишь дополнительная возможность, а не обязательная замена.

Какие права подтверждает пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение подтверждает не только факт получения пенсии. Оно может быть основанием для: бесплатного или льготного проезда, получения скидок на коммунальные услуги (при наличии других оснований), доступа к социальным программам местных общин, получения медицинских и реабилитационных услуг, пользования льготами в учреждениях культуры и образования.

Важно помнить, что часть льгот пенсионерам устанавливает не государство, а местные власти. Поэтому условия могут различаться в зависимости от региона.

Однако пенсионное удостоверение не является пожизненным документом во всех случаях. Его следует обновить, если:

  • изменена фамилия или другие персональные данные;
  • изменен вид пенсии;
  • документ утерян или поврежден;
  • истек срок действия (для некоторых старых образцов).

Порядок замены удостоверения определяет Пенсионный фонд.

Что делать, если удостоверение не признают

Иногда пенсионеры сталкиваются с ситуацией, когда пенсионное удостоверение: не принимают в транспорте, не признают в определенном заведении или отказывают в предоставлении льготы без объяснений.

В таких случаях стоит: спокойно попросить письменное объяснение, обратиться в орган, предоставляющий услугу, при необходимости подать обращение в местный орган соцзащиты или ПФУ. Это предусмотрено законом «Об обращениях граждан».

Источник: Минфин
