Коррекция продолжается: Binance Research назвал ключевые тренды крипторынка в декабре

Криптовалютный рынок завершил 2025 год со спадом: в декабре совокупная капитализация уменьшилась на 3,8%, а давление на альтокины усилилось. В то же время, институциональный интерес не исчез — альтокоин-ETF набирают вес на рынке, а стейблкоины все чаще рассматривают как макроиндикатор. Об этом говорится в свежем отчете Binance Research.

На фоне снижения доминирования наибольших активов несколько укрепилось: доля Bitcoin выросла до 59,1%, Ethereum — до 12%, что отражает более сильное давление на альтоины. В то же время, Binance Research отмечает, что компании, формирующие криптоказначейства (digital treasuries), продолжили наращивать позиции в цифровых активах.

Топ-10 криптовалют по итогам декабря (динамика за месяц)

BCH (+8,3%) — рост связывают с обновлением, улучшившим межсетевую совместимость и интеграционные сценарии.

TRX (+0,7%) — умеренное укрепление на фоне новостей об интеграции Kalshi с сетью Tron.

ETH (−1,9%) — снижение на фоне общей рыночной динамики; в отчете также упоминаются обновления сети и дальняя дорожная карта.

BTC (−3,2%) — за месяц цена опускалась примерно до 84,5 тыс. дол., после чего восстановилась и закрыла декабрь около 88,5 тыс. дол.

LINK (−6,3%) — движение совпало с запуском первого ETF на LINK (Grayscale).

BNB (−5,8%) — понижение синхронно с более широким рынком.

SOL (−9,1%) — коррекция продолжилась; в отчете отмечены новости об инфраструктуре сети и институциональных платежных кейсов в USDC.

XRP (−15,2%) — на фоне общей коррекции; В то же время в отчете отмечено, что приливы в XRP-ETF превысили 1 млрд дол.

ADA (−17,1%) — падение продолжилось; в отчете упоминается Midnight Protocol как развитие privacy-направления в экосистеме.

DOGE (−17,7%) — самое заметное понижение среди топ-10 активов в декабре.

Ключевые события декабря

Крипторинок снизился на 3,8% м/м.

Доминирование BTC и ETH укрепилось до 59,1% и 12% соответственно — распродажи сильнее затронули альтокины.

Несмотря на коррекцию, держатели цифровых активов продолжили накопление на балансе, что Binance Research выделяет как важный структурный сигнал.

DeFi и стейблкоины: умеренное понижение TVL и «flight to safety»

В декабре сегмент DeFi снизился умеренно: Total Value Locked (TVL) сократился на 1,76% м/м. В разрезе крупнейших экосистем Binance Research отмечает рост доли в отдельных сетях (включая Ethereum, Tron и Arbitrum), тогда как в остальных доля несколько снизилась.

На фоне повышенной волатильности усилился спрос на защитные инструменты: капитализация стейблкоинов возобновилась на 0,54% м/м после снижения в предыдущем периоде. Общая капитализация сегмента при этом остается выше 300 млрд. долларов. В динамике двух самых больших эмитентов разрыв расширился: капитализация USDT несколько возросла, в то время как USDC снизилась.

NFT: рынок продолжил охлаждение, но Bitcoin-NFT выделились ростом

В декабре рынок NFT продолжил убыль: общий объем продаж снизился на 7,47% и обновил минимумы года. Продажи на Ethereum сократились на 55%, тогда как Bitcoin-NFT, напротив, выросли на 50% — в отчете подчеркивается, что основной вклад внесла динамика одной коллекции ($X@AI), поднявшейся на второе место в рейтинге. На BNB Chain продажи NFT снизились на 75%.

В списке топ-коллекций DMarket (Mythos) поднялась на второе место, а Courtyard (Polygon) увеличила продажи на 30% и заняла третье место.

Графики луны

Почему металлы обогнали Bitcoin по итогам 2025 года

2025 выделился опережающей динамикой металлов, которые обновляли исторические максимумы на сочетании монетарного смягчения и физического спроса (включая покупки центральных банков и спрос со стороны инфраструктуры AI-датацентров).

В отчете также обсуждаются сценарии возможного «supply squeeze» в серебре и более широкая парадигма Commodity Control, когда государства активнее влияют на цепи поставок и накапливают резервы.

На этом фоне Bitcoin в IV квартале, по наблюдению команды, разошелся с этой логикой из-за отсутствия «Strategic Asset Premium» (поддержки на уровне суверенных решений), которая сейчас в большей степени подпирает физические commodities.

При этом исследование отмечает, что различие может оказаться временным, если законодательные инициативы США начнут институционализировать стратегический резерв BTC и возможный переход от хранения конфискованных активов к более активной модели.

Парадигма «short-dovish, long-hawkish»

Рынок одновременно закладывает скорее смягчение политики в 2026—2027 годах (на фоне тарифных шоков, уязвимости рынка труда и потенциальных изменений в политике), но требует более высокий долгосрочный премиум из-за «Fiscal Dominance» и долговой «барьер»: национальный долг США превышает 35 трлн. В 2030 году.

В таком режиме, отмечает Binance Research, Bitcoin может извлечь пользу и от краткосрочного притока более дешевой долларовой ликвидности, и от долгосрочной эрозии фиатного кредитного цикла — даже если конец года был слабее из-за сезонного дефицита ликвидности.

ETF-потоки: альтокины против BTC и ETH

По данным Binance Research, начиная с октября спотовые ETF на BTC и ETH демонстрировали устойчивые недельные чистые отливы, тогда как новые альтокинов-ETF в большинстве своем фиксировали положительные приливы.

Совокупные приливы в альтокино-ETF с момента запуска превысили 2 млрд долларов; основной вклад обеспечили продукты на XRP и SOL, а более умеренные приливы отмечались у ETF на LTC, LINK и DOGE. В отчете особо подчеркивается, что эти потоки выглядят как инкрементальные и не обязательно отражают прямую ротацию с BTC/ETH — скорее выступают новыми точками входа для TradFi-инвесторов.

Шесть новых стейблкоинов превысили 1 млрд долларов капитализации в 2025 году

В 2025 году сразу шесть новых стейблкоинов преодолели отметку в 1 млрд долларов капитализации, но траектории роста отличались в зависимости от аудитории и сценариев использования.

Для consumer-ориентированных монет (в отчете выделены PYUSD и USD1) характерна более волатильная динамика: рост PYUSD связывают, в частности, с более доходными стимулами для пользователей DeFi на Ethereum и Solana; USD1 — с эпизодом инъекции 2 млрд долларов из-за его использования для расчетов по инвестиции MGX в Binance и последующего импульса на фоне кампании Binance с 20% APR по USD1.

Институциональные монеты (в отчете выделены BUIDL и RLUSD) демонстрировали другой профиль: BUIDL рос «ступенями» первой половины года и затем постепенно снижался во второй, тогда как RLUSD показывал более плавный восходящий тренд.

На этом фоне Binance Research заключил, что публичные метрики стейблкоинов становятся все более значимыми индикаторами глобальной финансовой активности и экономических ожиданий.

Анлоки токенов в январе 2026 года

Самые большие анлоки (в эквиваленте USD):

— ONDO — $742 млн (19,4% предложения), 18 января

— RAIN — $267 млн (3,25%), 10 января

— TRUMP — $251 млн (5,07%), 18 января

— SUI — $78 млн (0,55%), 1 января

— ASTER — $54 млн (0,98%), 17 января

— ENA — $36 млн (1,15%), 5 января

— ZRO — $31 млн (2,47%), 20 января

— PLUME — $29 млн (14,7%), 21 января

— APT — $19 млн (0,95%), 12 января

— PUMP — $18 млн (1,00%), 14 января

Макротренды и перспективы

Binance Research отмечает, что декабрь продолжил корректирующий импульс, при этом структура рынка стала более «защитной»: доминирование BTC и ETH укрепилось, компании-держатели цифровых активов продолжили накопление, а динамика ETF-потоков подсветила диверсификацию спроса в пользу отдельных альтокинов из-за новых продуктов.

Отдельно в отчете подчеркивается, что по мере роста роли стейблкоинов их публичные метрики все чаще могут использоваться как быстрый индикатор финансовой активности и экономических настроений.