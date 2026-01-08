Ошибка может стоить компенсации: как правильно подать заявление в Международный реестр убытков

Украинцы подали в Международный реестр убытков почти 90 тыс. заявлений в 14 категориях, однако из-за типичных ошибок в представлении большой процент граждан так и не смог задокументировать у RD4U ущерб, нанесенный им в результате российской вооруженной агрессии. Самые распространенные — путаница в категориях, нехватка доказательств или неподача заявления из-за неидеального пакета документов. Об этом сообщила председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Самые распространенные ошибки

Чаще всего граждане совершают ошибки из-за несоответствия категории заявлений. Например, путают категории A3.3 и A3.1 — подают заявление о потере дома там, где следует заявлять о повреждении или уничтожении жилья или наоборот. Кроме того, распространенным случаем является подача одного заявления от семьи вместо отдельных от каждого из ее членов.

Также граждане часто не указывают ориентировочную сумму ущерба и логику расчета, не добавляют доказательств проживания — особенно когда не были официально зарегистрированы по адресу, или даже откладывают подачу заявления из-за, по их мнению, недостатка доказательств или не решают вопрос с подтверждением права собственности.

«Хуже всего, когда люди не подаются вообще, потому что думают, что без идеального пакета документов это невозможно. Особенно это заметно по категории для жилья на ТОТ, поскольку даже если у вас нет подтверждений, что ваше имущество там уничтожено, вы все равно можете подать заявление именно о потере доступа/контроля к нему. Поэтому в RD4U прямо объясняют: подать заявление можно, но важно дать максимум имеющейся сейчас информации и не путать категории», — подчеркнула Шуляк.

Она объяснила, что категория A3.3 — это сам факт потери дома и расходы на аренду, получение или приобретение нового жилья. Если человек является владельцем и жилье повреждено или уничтожено, нужно подать отдельное заявление в A3.1. Отдельно акцентируется и на том, что каждый член семьи, лишившийся дома, должен подать свое заявление в A3.3.

«Даже если вы не были официально зарегистрированы по адресу, и, например, арендовали жилье, это не блокирует подачу: нужно просто собрать и добавить достаточное количество доказательств, что это было ваше место жительства. И обязательно дайте ориентировочную сумму заявления и кратко объясните, как вы его посчитали», — объяснила она.

Еще одной типичной проблемой, по словам Шуляка, становится подтверждение права собственности в категории A3.1, где подают заявления за ущерб из-за уничтоженного или поврежденного жилья. Эта же проблема, кстати, наблюдается и в случае попытки получить государственную компенсацию есть восстановление.

В RD4U указывают: если право на имущество не зарегистрировано в Государственном реестре прав, его следует зарегистрировать, а если это невозможно — все равно можно подать заявление, но нужно показать доказательство попытки регистрации. Также для этой категории важно учесть, что если жилье было отремонтировано, это не лишает права подачи заявления, но стоит добавить доказательства ремонтов и их стоимости. Приобретение уже поврежденного объекта не дает оснований заявлять «старые» повреждения в этой категории.

«Отдельная история — имущество на временно оккупированных территориях. В настоящее время граждане, чье жилье там повреждено или разрушено, не могут податься на компенсацию „Восстановления“, поскольку мы до сих пор ждем решения правительства о расширении программы. Однако у RD4U такая возможность есть — если у вас нет доступа к такому жилью и даже не можете подтвердить, есть ли повреждения, это не значит, что подаваться не надо: для этого существует категория A3.6 — потеря доступа или контроля», — подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что, несмотря на максимально цифровизированный подход к обеспечению возможности подаваться к RD4U, некоторые граждане все еще не могут это сделать из-за действия, поскольку эта услуга доступна только на портале, а не через приложение.

«Для граждан „Действие“ — это, прежде всего, приложение, поэтому логично, что люди пытаются пойти в RD4U именно таким образом. Однако через приложение вы можете ознакомиться с перечнем 14 доступных категорий убытков, а уже подавать заявление нужно только через портал „Действие“ — в личном кабинете», — пояснила Шуляк.

Последней, но очень распространенной ошибкой является то, что граждане не всегда понимают суть RD4U и ожидают, что принятие заявления в Реестр автоматически означает компенсацию за ущерб. Однако RD4U — первый этап компенсационного механизма, целью которого является исключительно фиксация убытков.

Размер компенсаций

Размер компенсаций будет устанавливаться Компенсационной комиссией, решение о создании которой недавно было объявлено.

Напоследок она напомнила, что сейчас в RD4U граждане-физлица могут подавать заявления об убытках в следующих категориях:

А1.1 — вынужденное внутреннее перемещение;

А2.1 — смерть близкого члена семьи;

А2.2 — исчезновение без вести близкого члена семьи;

А2.3 — серьезные телесные повреждения;

А2.4 — сексуальное насилие;

А2.5 — пытки, или бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

А2.6 — лишение свободы;

А2.7 — принудительный труд или служба;

А2.8 — насильственное перемещение или депортация детей;

А2.8 — насильственное перемещение или депортация взрослых;

А3.1 — повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества;

А3.2 — повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества;

А3.3 — потеря жилья или места жительства;

А3.6 — потеря доступа или контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

Более того, в конце декабря 2025 года возможность подаваться в RD4U предоставили и юрлицам. Бизнес может сделать это в случаях повреждения или уничтожения инфраструктуры и повреждения, уничтожения или потери активов на территории Украины в пределах ее международно признанных границ вследствие международно-противоправных действий РФ.

«Подать заявление может бизнес или государственное учреждение — руководитель, указанный в ЕГР. Руководитель для подачи заявления сможет назначить представителя в Действии. Что касается непосредственно категорий, то речь идет о B1.1, C1.1 — «Повреждение или уничтожение критической инфраструктуры», B1.2, C1.2 — «Повреждение или уничтожение некритической инфраструктуры», C3.1 «Повреждение, уничтожение или потеря активов», — резюмировала Елена Шуляк.