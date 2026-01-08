ОВГЗ других стран: есть ли смысл покупать облигации США и Германии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2026, 13:30 Читати українською

ОВГЗ других стран: есть ли смысл покупать облигации США и Германии

Несмотря на то, что украинское законодательство не запрещает гражданам владеть иностранными финансовыми активами, военное положение внесло строгие коррективы в процесс инвестирования. В настоящее время ключевым барьером становится не само право собственности, а жесткие валютные ограничения НБУ, фактически блокирующие перевод средств с украинских счетов за границу в инвестиционных целях. В то же время для тех, чей капитал уже находится за пределами страны, открываются определенные возможности, которые, однако, сопровождаются сложными комплаенс-проверками и специфическими налоговыми обязательствами в Украине. Об этом рассказал Феликс Аронович, партнер Syrota Dzis Melnyk&Partners.

Инвестиции в ОВГЗ других стран: куда украинцы еще могут инвестировать

Валютные ограничения и законность транзакций

Украинцы как физические лица могут владеть иностранными финансовыми активами, включая государственные облигации других стран. Украинское законодательство не содержит общего запрета на приобретение в собственность таких активов. В то же время, в период военного положения решающим является не само право владения, а возможность законно профинансировать такую инвестицию с точки зрения валютного регулирования.

Ключевым нормативным актом здесь остается постановление правления НБУ № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» от 24 февраля 2022 года (со всеми изменениями), которым введены валютные ограничения. В ее действующей редакции фактически сохранен запрет для физических лиц-резидентов осуществлять переводы валютных средств за границу в инвестиционных целях.

Именно поэтому инвестирование в иностранные государственные облигации, как и в иностранные акции и другие инвестиционные инструменты за счет средств, находящихся на счетах в украинских банках, в большинстве случаев юридически невозможно или блокируется на уровне банковского валютного надзора.

Работа с капиталом иностранного происхождения

Другая ситуация, когда средства имеют иностранное происхождение и находятся за пределами Украины. Нормы валютного законодательства не устанавливают для физлиц обязанности обязательно возвращать в Украину доходы, полученные за границей.

Денежные средства, легально заработанные за пределами Украины и зачисленные на счета в иностранных банках, могут использоваться для инвестирования, в том числе в государственные облигации других стран. Аналогичный подход применяется к средствам, выведенным за границу до начала полномасштабной войны на законных основаниях.

В то же время, даже при наличии средств за границей, инвестор сталкивается с рядом правовых ограничений, не связанных непосредственно с НБУ. Речь идет о комплаенс-проверках со стороны иностранных банков и брокеров, детально анализирующих резидентность клиента, происхождение средств и соблюдение санкционного и валютного законодательства.

В случаях, когда операция выглядит как попытка обойти валютные ограничения, риск блокирования счетов или отказа в обслуживании вполне реален. Инвестирование же из-за сложных многоуровневых структур или субброкеров повышает риск того, что доступ к активам будет потерян не из-за действий эмитента, а из-за регуляторных или санкционных решений относительно самого посредника.

Налоговые последствия и выбор надежных юрисдикций

Конечно, практики сообщат, что много лояльных брокеров и деньги можно завести через финтехи, которые есть в Украине (до выхода, например, «Револют»). Вопрос выгодности таких инвестиций в юридическом смысле следует оценивать не через призму процентной ставки, а через совокупность правовых последствий для резидента Украины. Налоговый кодекс Украины рассматривает доходы от иностранных ценных бумаг как иностранные доходы физлица, подлежащие налогообложению по общим правилам.

Это означает, что инвестор должен самостоятельно декларировать такие доходы, платить налог на доходы физических лиц и военный сбор, а также учитывать курсовые разницы, способные формировать налоговые обязательства даже без фактического роста стоимости актива в иностранной валюте. С правовой точки зрения это создает ситуацию, когда формально «безрисковый» инструмент может иметь неожиданные фискальные последствия.

Что касается выбора стран, правовая логика здесь сводится к уровню институциональной надежности и защите прав инвестора. Меньше юридических рисков связано с государственными облигациями стран с высоким кредитным качеством, развитыми финансовыми рынками и стабильными правовыми системами, такими как США, Германия или Великобритания.

Речь идет не о доходности, а о предсказуемости регулирования, эффективности судебной защиты и минимальном риске вмешательства государства в права инвестора. Инвестиции в долговые инструменты стран с повышенным регуляторным или макроэкономическим риском часто не оправданы для украинского резидента, поскольку потенциальные выгоды могут быть нивелированы налоговыми и валютными последствиями в Украине.

Доходность облигаций 10Y (по состоянию на 6.1.2026):

Автор:
Аронович Феликс
Партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners Аронович Феликс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами