ОВГЗ других стран: есть ли смысл покупать облигации США и Германии

Несмотря на то, что украинское законодательство не запрещает гражданам владеть иностранными финансовыми активами, военное положение внесло строгие коррективы в процесс инвестирования. В настоящее время ключевым барьером становится не само право собственности, а жесткие валютные ограничения НБУ , фактически блокирующие перевод средств с украинских счетов за границу в инвестиционных целях. В то же время для тех, чей капитал уже находится за пределами страны, открываются определенные возможности, которые, однако, сопровождаются сложными комплаенс-проверками и специфическими налоговыми обязательствами в Украине. Об этом рассказал Феликс Аронович, партнер Syrota Dzis Melnyk&Partners.

Валютные ограничения и законность транзакций

Украинцы как физические лица могут владеть иностранными финансовыми активами, включая государственные облигации других стран. Украинское законодательство не содержит общего запрета на приобретение в собственность таких активов. В то же время, в период военного положения решающим является не само право владения, а возможность законно профинансировать такую инвестицию с точки зрения валютного регулирования.

Ключевым нормативным актом здесь остается постановление правления НБУ № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» от 24 февраля 2022 года (со всеми изменениями), которым введены валютные ограничения. В ее действующей редакции фактически сохранен запрет для физических лиц-резидентов осуществлять переводы валютных средств за границу в инвестиционных целях.

Именно поэтому инвестирование в иностранные государственные облигации, как и в иностранные акции и другие инвестиционные инструменты за счет средств, находящихся на счетах в украинских банках, в большинстве случаев юридически невозможно или блокируется на уровне банковского валютного надзора.

Работа с капиталом иностранного происхождения

Другая ситуация, когда средства имеют иностранное происхождение и находятся за пределами Украины. Нормы валютного законодательства не устанавливают для физлиц обязанности обязательно возвращать в Украину доходы, полученные за границей.

Денежные средства, легально заработанные за пределами Украины и зачисленные на счета в иностранных банках, могут использоваться для инвестирования, в том числе в государственные облигации других стран. Аналогичный подход применяется к средствам, выведенным за границу до начала полномасштабной войны на законных основаниях.

В то же время, даже при наличии средств за границей, инвестор сталкивается с рядом правовых ограничений, не связанных непосредственно с НБУ. Речь идет о комплаенс-проверках со стороны иностранных банков и брокеров, детально анализирующих резидентность клиента, происхождение средств и соблюдение санкционного и валютного законодательства.

В случаях, когда операция выглядит как попытка обойти валютные ограничения, риск блокирования счетов или отказа в обслуживании вполне реален. Инвестирование же из-за сложных многоуровневых структур или субброкеров повышает риск того, что доступ к активам будет потерян не из-за действий эмитента, а из-за регуляторных или санкционных решений относительно самого посредника.

Налоговые последствия и выбор надежных юрисдикций

Конечно, практики сообщат, что много лояльных брокеров и деньги можно завести через финтехи, которые есть в Украине (до выхода, например, «Револют»). Вопрос выгодности таких инвестиций в юридическом смысле следует оценивать не через призму процентной ставки, а через совокупность правовых последствий для резидента Украины. Налоговый кодекс Украины рассматривает доходы от иностранных ценных бумаг как иностранные доходы физлица, подлежащие налогообложению по общим правилам.

Это означает, что инвестор должен самостоятельно декларировать такие доходы, платить налог на доходы физических лиц и военный сбор, а также учитывать курсовые разницы, способные формировать налоговые обязательства даже без фактического роста стоимости актива в иностранной валюте. С правовой точки зрения это создает ситуацию, когда формально «безрисковый» инструмент может иметь неожиданные фискальные последствия.

Что касается выбора стран, правовая логика здесь сводится к уровню институциональной надежности и защите прав инвестора. Меньше юридических рисков связано с государственными облигациями стран с высоким кредитным качеством, развитыми финансовыми рынками и стабильными правовыми системами, такими как США, Германия или Великобритания.

Речь идет не о доходности, а о предсказуемости регулирования, эффективности судебной защиты и минимальном риске вмешательства государства в права инвестора. Инвестиции в долговые инструменты стран с повышенным регуляторным или макроэкономическим риском часто не оправданы для украинского резидента, поскольку потенциальные выгоды могут быть нивелированы налоговыми и валютными последствиями в Украине.

