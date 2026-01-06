Как передать капитал без суда и раздоров: гид по инструментам наследственного планирования

Передача бизнеса и недвижимости следующим поколениям часто превращается в многолетние судебные баталии, особенно когда речь идет о сложных семейных структурах или наличии долгов. В украинском законодательстве существуют конкретные механизмы — от классических завещаний до наследственных договоров, которые позволяют владельцу активов при жизни установить четкие правила игры и минимизировать риски для наследников. Об этом в колонке для ЭП написала партнер ECOVIS Bondar&Bondar Александра Никитина. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Для чего нужны инструменты наследственного планирования

Инструменты наследственного планирования — это механизмы, с помощью которых человек при жизни определяет, кто, что, когда и при каких условиях получит после его смерти. Их задачи — управляемое распределение имущества, минимизация налоговых потерь, снижение риска семейных конфликтов, защита уязвимых наследников, сохранение бизнеса и инвестиций.

Принципиально важно: универсального инструмента нет. То, что идеально работает в одной семье, может провалиться в другой. Все зависит от структуры активов, состава семьи, долгов, налогового резидентства и географии имущества.

Базовые правила наследования в Украине

Наследование — это переход от наследодателя к наследникам не только прав, но и обязанностей. В состав наследства входят недвижимость, бизнес, счета, корпоративные права и долги. Не входят в наследство только личные неимущественные права, право на алименты, пенсию, социальные выплаты, компенсации вреда здоровью.

Момент открытия наследства — день смерти или день объявления лица умершим по решению суда. Именно с этого момента начинают истекать процессуальные сроки.

В Украине существуют только две формы наследования: по завещанию и по закону. Все остальные инструменты распределения имущества (договоры, трасты, фонды) не подпадают под классические правила наследования и имеют совсем другие налоговые последствия.

Завещание: свобода, но с ограничениями

Завещание — это личное распоряжение физлица на случай смерти. Его можно составить лично, в письменной форме, с нотариальным удостоверением и регистрацией в Наследственном реестре. Завещатель может назначить любых наследников (в том числе юридических лиц), лишить наследников по закону права на наследование, предусмотреть назначенных наследников, установить условия получения наследства. Однако эта свобода ограничена институтом обязательной доли.

Обязательная доля — главный риск завещания

Независимо от содержания завещания, право на обязательную долю имеют малолетние и несовершеннолетние дети, нетрудоспособные совершеннолетние дети, нетрудоспособные муж или жена, нетрудоспособные родители. Размер обязательной доли составляет половину той доли, которую лицо получило бы по закону. Даже если человек полностью исключен из завещания, он все равно получит эту часть. Поэтому завещание не всегда позволяет передать активы именно так, как хочет владелец.

Завещание супругов — инструмент контроля семейного капитала

Особым видом является совместное завещание супругов по поводу общего имущества. Его ключевые особенности таковы. После смерти одного из супругов его доля не входит в наследство, а автоматически переходит к пережившему. После смерти второго имущество наследуют определенные в завещании наследники. На имущество налагается запрет отчуждения — второй супруг не может его продать или подарить.

Завещание супругов позволяет избежать дробления активов, сохранить бизнес и недвижимость как единое целое, отсрочить реализацию обязательной доли до смерти второго супруга. Эта опция доступна парам, имеющим зарегистрированный брак. Факт совместного проживания не дает права совершить завещание супругов.

Наследственный договор — альтернатива завещанию

Наследственный договор часто путается с завещанием, но это не инструмент наследования, а гражданско-правовой договор с отложенным переходом права собственности. Приобретатель выполняет оговоренные действия и после смерти владельца получает право собственности на имущество. Среди действий — финансовое содержание, уход, захоронение, неимущественные обязательства.

Наследственный договор имеет два ключевых преимущества. Первая — на него не распространяется правило обязательной доли. Даже если у владельца есть малолетние дети или нетрудоспособные родственники, приобретатель получит все имущество. Второе преимущество — к приобретателю не переходят долги собственника, актив передается «чистым».

Именно поэтому наследственный договор часто используется для бизнес-активов, проблемной недвижимости, сложных семейных моделей, ситуаций, где критически важно исключить обязательную долю. Есть и «ложка дегтя»: налоги.

Поскольку наследственный договор — это не наследство, а гражданско-правовая сделка, то к нему не применяются льготные ставки 0% и 5%. Доход у приобретателя облагается налогом как «другой доход» по ставке 18% НДФЛ плюс военный сбор.

Наследственный договор vs договор пожизненного содержания? Их часто путают, но разница принципиальна: за пожизненным содержанием имущество переходит сразу, а уход осуществляется до смерти; по наследственному договору имущество переходит только после смерти, что позволяет владельцу сохранять полный контроль за активом.

Украинские инструменты — только первый уровень защиты

Завещание, наследственный договор, договор пожизненного содержания — базовые инструменты, которые работают в рамках украинского права. Однако в современных условиях этого часто недостаточно, если активы размещены в разных странах, есть международный бизнес, есть санкционные или арестные риски, важные налоговые и комплаенс-последствия.

Именно поэтому украинские собственники активов все чаще выходят на следующий уровень (иностранные трасты, фонды, семейные холдинги), что позволяет не просто передать наследство, а построить комплексную систему защиты капитала.

В современном мире наследственное планирование становится стратегическим инструментом, позволяющим не только избежать конфликтов, но и построить надежный фундамент для сохранения и развития активов. Выбор правильного инструмента передачи активов — это не просто юридический процесс, а способ формирования долгосрочной стратегии защиты семейного и бизнес-капитала. Умение адаптировать наследственное планирование к изменяющимся условиям является основой успешной передачи бизнеса и имущества следующим поколениям с минимальными рисками и налоговыми потерями.