Национальный банк Украины вводит новые требования к обнародованию банками и банковскими группами пруденциальной информации. Цель реформы — привести украинское банковское регулирование в соответствие с европейским законодательством (Регламент ЕС № 575/2013 и стандарты Pillar 3) и усилить рыночную дисциплину. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Прозрачность по стандартам ЕС: НБУ обязал банки раскрывать больше информации о рисках
Соответствующее постановление НБУ № 165 вступило в силу 1 января 2026 года.
Что именно будут обнародовать банки
Согласно новым правилам, финансовые учреждения должны раскрывать два типа данных:
- Количественная информация: ключевые показатели деятельности и конкретные уровни рисков.
- Качественная информация: описание внутренних подходов банка к управлению рисками и корпоративному управлению.
Раскрытие информации будет производиться по стандартизированным шаблонам, что позволит клиентам и инвесторам легко сравнивать данные разных банков.
График внедрения (этапы)
Реформа рассчитана на несколько лет, чтобы предоставить банкам время для подготовки:
- 2026 год: внедрение шаблонов по капиталу, ликвидности, коэффициенту левериджа и политике вознаграждения.
- 2027 год: раскрытие информации об ESG-рисках (экологических, социальных и управленческих) и контрциклическом буфере капитала.
Ключевые дедлайны для банков:
- До 30 сентября 2026 года банки должны разработать внутренние документы для нового порядка раскрытия данных.
- До 30 апреля 2027 года состоится первое обнародование отчетов (по данным на 01.01.2027).
- Для банковских групп сроки несколько длиннее: первые отчеты должны быть публично представлены до 1 июня 2028 года.
Почему это важно
По словам НБУ, большая прозрачность позволит сделать банковский сектор более понятным для вкладчиков. Теперь каждый сможет увидеть не только общие цифры прибыли, но и то, как банк работает с проблемными активами и насколько эффективно он защищен от потенциальных финансовых шоков.
