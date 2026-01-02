Прозрачность по стандартам ЕС: НБУ обязал банки раскрывать больше информации о рисках

Национальный банк Украины вводит новые требования к обнародованию банками и банковскими группами пруденциальной информации. Цель реформы — привести украинское банковское регулирование в соответствие с европейским законодательством (Регламент ЕС № 575/2013 и стандарты Pillar 3) и усилить рыночную дисциплину. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее постановление НБУ № 165 вступило в силу 1 января 2026 года.

Что именно будут обнародовать банки

Согласно новым правилам, финансовые учреждения должны раскрывать два типа данных:

Количественная информация: ключевые показатели деятельности и конкретные уровни рисков.

Качественная информация: описание внутренних подходов банка к управлению рисками и корпоративному управлению.

Раскрытие информации будет производиться по стандартизированным шаблонам, что позволит клиентам и инвесторам легко сравнивать данные разных банков.

График внедрения (этапы)

Реформа рассчитана на несколько лет, чтобы предоставить банкам время для подготовки:

2026 год: внедрение шаблонов по капиталу, ликвидности, коэффициенту левериджа и политике вознаграждения.

2027 год: раскрытие информации об ESG-рисках (экологических, социальных и управленческих) и контрциклическом буфере капитала.

Ключевые дедлайны для банков:

До 30 сентября 2026 года банки должны разработать внутренние документы для нового порядка раскрытия данных.

До 30 апреля 2027 года состоится первое обнародование отчетов (по данным на 01.01.2027).

Для банковских групп сроки несколько длиннее: первые отчеты должны быть публично представлены до 1 июня 2028 года.

Почему это важно

По словам НБУ, большая прозрачность позволит сделать банковский сектор более понятным для вкладчиков. Теперь каждый сможет увидеть не только общие цифры прибыли, но и то, как банк работает с проблемными активами и насколько эффективно он защищен от потенциальных финансовых шоков.