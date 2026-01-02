Multi от Минфин
2 января 2026, 19:22

Прозрачность по стандартам ЕС: НБУ обязал банки раскрывать больше информации о рисках

Национальный банк Украины вводит новые требования к обнародованию банками и банковскими группами пруденциальной информации. Цель реформы — привести украинское банковское регулирование в соответствие с европейским законодательством (Регламент ЕС № 575/2013 и стандарты Pillar 3) и усилить рыночную дисциплину. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины вводит новые требования к обнародованию банками и банковскими группами пруденциальной информации.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соответствующее постановление НБУ № 165 вступило в силу 1 января 2026 года.

Что именно будут обнародовать банки

Согласно новым правилам, финансовые учреждения должны раскрывать два типа данных:

  • Количественная информация: ключевые показатели деятельности и конкретные уровни рисков.
  • Качественная информация: описание внутренних подходов банка к управлению рисками и корпоративному управлению.

Раскрытие информации будет производиться по стандартизированным шаблонам, что позволит клиентам и инвесторам легко сравнивать данные разных банков.

График внедрения (этапы)

Реформа рассчитана на несколько лет, чтобы предоставить банкам время для подготовки:

  • 2026 год: внедрение шаблонов по капиталу, ликвидности, коэффициенту левериджа и политике вознаграждения.
  • 2027 год: раскрытие информации об ESG-рисках (экологических, социальных и управленческих) и контрциклическом буфере капитала.

Ключевые дедлайны для банков:

  • До 30 сентября 2026 года банки должны разработать внутренние документы для нового порядка раскрытия данных.
  • До 30 апреля 2027 года состоится первое обнародование отчетов (по данным на 01.01.2027).
  • Для банковских групп сроки несколько длиннее: первые отчеты должны быть публично представлены до 1 июня 2028 года.

Почему это важно

По словам НБУ, большая прозрачность позволит сделать банковский сектор более понятным для вкладчиков. Теперь каждый сможет увидеть не только общие цифры прибыли, но и то, как банк работает с проблемными активами и насколько эффективно он защищен от потенциальных финансовых шоков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
