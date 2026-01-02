С момента запуска обновленной государственной программы льготного кредитования в сентябре 2025 года, более 1200 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых зон изъявили желание приобрести собственное жилье. Пенсионный фонд уже обработал первые заявки и начал финансирование. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Более 1200 семей ВПЛ подали заявки на новую льготную ипотеку: как работает программа
Масштабы поддержки и финансирования
В 2026 году на реализацию этой программы в государственном бюджете предусмотрено 4,4 млрд гривен. На сегодня:
- Получены 1224 заявления от граждан.
- Положительное решение уже принято по 118 заявкам.
- Денежные средства уже перечислены на банковские счета для покрытия первых выплат.
Что именно оплачивает государство
Государство оплачивает:
- 70% первого взноса за ипотеку.
- 70% ежемесячных платежей в течение всего срока кредитования.
- 40 000 гривен разовой помощи на покрытие расходов, связанных с оформлением сделки.
Требования к жилью и участникам
- Трудоустройство: Человек должен иметь официальную работу.
- Ограничение недвижимости: Дом или квартира должны быть не старше 20 лет, а стоимость объекта не должна превышать 2 млн гривен.
- Отсутствие другого жилья: Участник не должен иметь собственную недвижимость на подконтрольной территории (жилье в зоне боевых действий или в оккупации не учитывается).
- Собственный взнос: Покупатель должен самостоятельно оплатить только 30% от суммы первого взноса и вовремя вносить 30% ежемесячного платежа.
Как воспользоваться программой
Алгоритм действий для ВПЛ следующий:
- Подать заявку через сервис «єОселя» в приложении «Дия».
- После одобрения выбрать банк-партнер.
- Представить пакет документов в банк вместе с заявлением на государственную компенсацию.
- Оформить кредитное соглашение.
Источник: Минфин
