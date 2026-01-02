Более 1200 семей ВПЛ подали заявки на новую льготную ипотеку: как работает программа

С момента запуска обновленной государственной программы льготного кредитования в сентябре 2025 года, более 1200 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых зон изъявили желание приобрести собственное жилье. Пенсионный фонд уже обработал первые заявки и начал финансирование. Об этом сообщает Министерство социальной политики.