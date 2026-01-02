Multi от Минфин
2 января 2026, 8:33

Более 1200 семей ВПЛ подали заявки на новую льготную ипотеку: как работает программа

С момента запуска обновленной государственной программы льготного кредитования в сентябре 2025 года, более 1200 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых зон изъявили желание приобрести собственное жилье. Пенсионный фонд уже обработал первые заявки и начал финансирование. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Более 1200 семей ВПЛ подали заявки на новую льготную ипотеку
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштабы поддержки и финансирования

В 2026 году на реализацию этой программы в государственном бюджете предусмотрено 4,4 млрд гривен. На сегодня:

  • Получены 1224 заявления от граждан.
  • Положительное решение уже принято по 118 заявкам.
  • Денежные средства уже перечислены на банковские счета для покрытия первых выплат.

Что именно оплачивает государство

Государство оплачивает:

  • 70% первого взноса за ипотеку.
  • 70% ежемесячных платежей в течение всего срока кредитования.
  • 40 000 гривен разовой помощи на покрытие расходов, связанных с оформлением сделки.

Требования к жилью и участникам

  • Трудоустройство: Человек должен иметь официальную работу.
  • Ограничение недвижимости: Дом или квартира должны быть не старше 20 лет, а стоимость объекта не должна превышать 2 млн гривен.
  • Отсутствие другого жилья: Участник не должен иметь собственную недвижимость на подконтрольной территории (жилье в зоне боевых действий или в оккупации не учитывается).
  • Собственный взнос: Покупатель должен самостоятельно оплатить только 30% от суммы первого взноса и вовремя вносить 30% ежемесячного платежа.

Как воспользоваться программой

Алгоритм действий для ВПЛ следующий:

  • Подать заявку через сервис «єОселя» в приложении «Дия».
  • После одобрения выбрать банк-партнер.
  • Представить пакет документов в банк вместе с заявлением на государственную компенсацию.
  • Оформить кредитное соглашение.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
2 января 2026, 11:18
#
Дивно, для військовослужбовців і УБД нічого такого немає. Одразу видно, що в країні краще бути ВПО, ніж воювати за свій дім.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
