Переходный «Юте Банк» приступил к обслуживанию вкладчиков РВС Банка. Как получить выплаты

ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк» уже приступило к обслуживанию вкладчиков РВС Банка. Об этом идет речь в сообщении Фонда гарантирования вкладов.
Что известно о переходном банке
Согласно плану урегулирования неплатежеспособного РВС Банка, Фонд создал «Переходный банк «Юте Банк», который сейчас находится в собственности Фонда. В дальнейшем Юте Банк будет продан инвестору.
Как получить средства
Вкладчики РВС Банка, у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами Юте Банка или получить свои средства.
Для этого нужно обратиться в Юте Банк или в банк-партнер — Асвио Банк.
Получение средств возможно следующими способами:
- онлайн: через прохождение процедуры верификации (для этого обращайтесь в колл-центр Юте Банка по телефону: (044) 590 00 00);
- личное обращение в Юте Банк по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 6;
- обращение к банку-партнеру — Асвио Банк.
Все гарантированные обязательства по вкладам физических лиц (включая ФЛП) неплатежеспособного РВС Банка в полном объеме переданы в Юте Банк, что обеспечит непрерывное обслуживание вкладчиков.
Переходный банк является правопреемником неплатежеспособного банка по переданным обязательствам, поэтому вкладчикам не нужно перезаключать договоры или вносить в них какие-либо изменения.
Напомним
4 ноября 2025 г. Нацбанк принял решение об отнесении РВС Банка к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке.
17 декабря 2025 года в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.
24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.
