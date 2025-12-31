Multi от Минфин
українська
31 декабря 2025, 11:18 Читати українською

Переходный «Юте Банк» приступил к обслуживанию вкладчиков РВС Банка. Как получить выплаты

ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк» уже приступило к обслуживанию вкладчиков РВС Банка. Об этом идет речь в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк» уже приступило к обслуживанию вкладчиков РВС Банка.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о переходном банке

Согласно плану урегулирования неплатежеспособного РВС Банка, Фонд создал «Переходный банк «Юте Банк», который сейчас находится в собственности Фонда. В дальнейшем Юте Банк будет продан инвестору.

Как получить средства

Вкладчики РВС Банка, у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами Юте Банка или получить свои средства.

Для этого нужно обратиться в Юте Банк или в банк-партнер — Асвио Банк.

Получение средств возможно следующими способами:

  • онлайн: через прохождение процедуры верификации (для этого обращайтесь в колл-центр Юте Банка по телефону: (044) 590 00 00);
  • личное обращение в Юте Банк по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 6;
  • обращение к банку-партнеру — Асвио Банк.

Все гарантированные обязательства по вкладам физических лиц (включая ФЛП) неплатежеспособного РВС Банка в полном объеме переданы в Юте Банк, что обеспечит непрерывное обслуживание вкладчиков.

Переходный банк является правопреемником неплатежеспособного банка по переданным обязательствам, поэтому вкладчикам не нужно перезаключать договоры или вносить в них какие-либо изменения.

Напомним

4 ноября 2025 г. Нацбанк принял решение об отнесении РВС Банка к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке.

17 декабря 2025 года в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментарии

