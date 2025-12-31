НБУ ужесточает контроль: проверки киберзащиты стартуют в шести банках

Национальный банк в 2026 году планирует провести проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в шести банках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого будет проверять НБУ

Кредобанк в I квартале;

ОТП во ІІ квартале;

Окси Банк во II квартале;

Кредит Днепр в ІІІ квартале;

Украинский капитал в ІV квартале;

Укрсиббанк в ІV квартале.

Что будут проверять

Проверки указанных банков предусмотрены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2026 год и будут включать, в частности, вопросы информационной безопасности и киберзащиты.

Изучение введенных банками мер безопасности информации и анализ эффективности процессов управления информационной безопасностью будут осуществляться специалистами Национального банка непосредственно в банках.

Результаты проверок будут способствовать последовательному укреплению возможностей банковской системы в обеспечении устойчивого функционирования в условиях актуальных вызовов и угроз.

Проверки по вопросам соблюдения требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков — квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по предоставлению удостоверяющего центра.