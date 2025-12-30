К закрытию межбанка во вторник, 30 декабря, курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 8 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 30 декабря
|
Закрытие 30 декабря
|
Изменения
|
42,28/42,31
|
42,33/42,40
|
5/9
|
49,78/49,79
|
49,79/49,87
|
1/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,50 грн. Евро покупают за 49,47 грн, а продают за 50,14 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,45−42,45, евро — 49,90−50,05 грн.
Источник: Минфин
