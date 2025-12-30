Multi от Минфин
30 декабря 2025, 18:48 Читати українською

Бейонсе стала пятым в мире музыкантом-миллиардером

Смелый эксперимент с кантри-музыкой не только привел к созданию успешного турне в истории этого жанра, но и помог альбому Cowboy Carter превратить состояние Бейонсе в десятизначную сумму. 44-летняя американская певица стала пятым музыкантом в мире, которому удалось преодолеть этот финансовый порог. Об этом сообщает Forbes.

Бейонсе стала пятым в мире музыкантом-миллиардером
Фото: Бейонсе

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Музыкальная империя

Бейонсе присоединяется к элитному клубу знаменитостей-миллиардеров, где уже находятся ее муж Jay-Z, а также Тейлор Свифт, Рианна и Брюс Спрингстин. Большую часть своего богатства звезда заработала благодаря полному контролю за собственной карьерой через компанию Parkwood Entertainment, основанную еще в 2010 году.

«Когда я решила управлять собой сама, для меня было важно не идти в крупные менеджерские компании. Я хотела построить собственную империю и показать другим женщинам: вам не обязательно делиться своими деньгами и успехом — вы можете делать все сами», — заявляла артистка.

Турне Cowboy Carter: размах и доходы

Хотя Бейонсе имеет успешные бренды по уходу за волосами (Cécred) и виски (SirDavis), основным источником ее богатства остается музыка и гастроли.

Турне Cowboy Carter в 2025 году собрало более $400 млн. от продажи билетов и еще $50 млн. на мерчандайзинге. Шоу включало 100 грузовиков с оборудованием и восемь самолетов Boeing 747 для перевозки декораций, среди которых были летающие авто и золотой механический бык.

Певица использовала модель минирезиденций, отыграв лишь 32 шоу в девяти крупнейших стадионах США и Европы.

Год рекордных выплат

По оценкам Forbes, в 2025 году Бейонсе заработала $148 млн (до уплаты налогов), что сделало ее третьей самой высокооплачиваемой музыканткой мира. Кроме тура, значительный вклад внесли:

  • Рождественский перформанс для Netflix: Выступление в перерыве матча NFL (американский футбол) принесло ей около $50 млн (включая затраты на производство).
  • Рекламные контракты: Серия роликов для Levi's добавила в ее бюджет еще $10 млн.
  • Кинопрокат: Прямая дистрибуция концертного фильма через сеть AMC позволила артистке оставить почти половину от $44 млн кассовых сборов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
