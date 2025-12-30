Multi от Минфин
30 декабря 2025, 16:04

ФБР разыскивает ИТ-специалистов КНДР за кражу $900 000 в крипте: вознаграждение $5 млн

Федеральное бюро расследований США (ФБР) обнародовало официальное объявление о розыске четырех граждан КНДР. Их обвиняют в массовом мошенничестве: под видом удаленных ИТ-специалистов они устраивались в американские компании, угоняли персональные данные и вывели более $900 000 в криптовалюте. Об этом сообщает TomsHardware.

ФБР разыскивает ИТ-специалистов КНДР за кражу $900 000 в крипте: вознаграждение $5 млн
Фото: ФБР

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Следствие утверждает, что в 2022 году эта группа, используя фальшивые личности, получила должности инженеров-программистов в двух компаниях (одной в Атланте, США и одной в Сербии). Получив доступ к внутренним системам и цифровым кошелькам, они украли средства и отмыли их через миксер Tornado Cash.

Чтобы показаться местными работниками, северокорейцы использовали сложную инфраструктуру:

  • Угнанные личности: Похищенные данные реальных граждан США для прохождения проверок.
  • Фермы ноутбуков: Физические локации в США (квартиры или офисы), куда компании посылали рабочие ноутбуки. Сообщники-пособники включали их и подключали к сети, позволяя хакерам из КНДР управлять ими удаленно через VPN и VPS.
  • Дипфейки: Использование И И для замены лица и голоса во время видеоинтервью.

Ранее в этом году Министерство юстиции США провело обыски на 29 таких «фермах» в 16 штатах, изъяв десятки финансовых счетов и сайтов, поддерживавших схему.

Почему это опасно для бизнеса

Северная Корея отправила тысячи высококвалифицированных ИТ-специалистов по всему миру. Кроме прямой кражи зарплат и криптоактивов, такие работники могут:

  • Установка бэкдоров (скрытых входов) в программный код компании.
  • Угонять интеллектуальную собственность и военные технологии.
  • Собирать конфиденциальные данные клиентов для дальнейшего шантажа.

Награда за помощь

Государственный департамент США предлагает вознаграждение до $5 млн. за информацию, которая поможет разрушить финансовые схемы Северной Кореи или приведет к аресту причастных лиц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
