Новые туристические налоги в 2026 году: пять направлений, где отдых обойдется дороже

Планируя путешествия на 2026 год, путешественникам следует учитывать не только цены на билеты и жилье, но дополнительные расходы в виде туристических налогов. Все больше городов и стран вводят новые или повышают действующее туристическое cбры, чтобы компенсировать нагрузку на инфраструктуру и бороться с овертуризмом, пишет Visit Ukraine.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пять направлений, где отдых может стать ощутимо дороже

Эдинбург: первый туристический налог в Шотландии

Эдинбург станет первым городом Шотландии, где официально введет туристический налог. Начиная с 24 июля 2026 года, путешественники будут платить 5% стоимости проживания в отелях за первые пять ночей пребывания.

Местные власти объясняют нововведение необходимостью поддерживать статус Эдинбурга как одного из ведущих культурных и исторических центров мира. Ежегодно город принимает миллионы туристов, в частности, благодаря летним фестивалям — Эдинбургскому международному фестивалю, Festival Fringe и военному шоу Royal Edinburgh Military Tattoo.

Ожидается, что новый сбор к 2029 году будет приносить до £50 млн в год, которые планируют направить на развитие инфраструктуры и более эффективное управление туристическими потоками.

Киото: повышение налога на ночлег

В Японии с 1 марта вырастет туристический налог на проживание в Киото — одном из самых популярных городов страны. Размер сбора будет зависеть от стоимости номера за ночь:

для жилья дешевле 6 тыс. иен (около $38) налог останется 200 иен;

для номеров в диапазоне 6−20 тыс. иен сбор вырастет до 400 иен;

для номеров 50−100 тыс. иен налог повысится с 1 тыс. до 4 тыс. иен;

для номеров дороже 100 тыс. иен — до 10 тыс. иен.

Городские власти прогнозируют, что обновленный налог будет приносить около 12,6 млрд иен в год, которые планируют инвестировать в городские сервисы и сохранение исторического наследия.

Барселона: вдвое больше сбор для люксового жилья

Барселона, уже несколько лет сталкивающаяся с протестами против массового туризма, готовится к повышению туристического налога для дорогого жилья.

Теперь туристы в пятизвездочных отелях и люксовых апартаментах платят 3,50 евро за ночь. Согласно обновленным правилам Каталонии, этот сбор планируется повысить до 7 евро за ночь.

Изменения должны были заработать еще в 2025 году, однако их отложили, по меньшей мере, до апреля 2026 года. Решения принимают на фоне роста стоимости жизни и антимассовых туристических настроений, усилившихся летом 2024−2025 годов.

Таиланд: туристический сбор за въезд в страну

Таиланд готовится ввести въездной туристический сбор, который обсуждается уже несколько лет. Еще в 2023-м правительство принципиально одобрило плату:

300 батов (около $10) — для туристов, прибывающих на самолете;

150 батов — для въезжающих по суше или по морю.

Запуск сбора неоднократно откладывались из-за снижения туристического потока. По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, количество туристов к 21 декабря сократилось на 7,25% по сравнению с прошлым годом. В то же время, по информации EuroNews, теперь ввод сбора ожидается в середине 2026 года.

Норвегия: новый налог на туристическое проживание

С 2026 года в Норвегии вступит в силу закон, разрешающий муниципалитетам вводить 3% налог на туристическое размещение. Он будет касаться как ночевок в отелях, так и круизных пассажиров.

Важно, что налог не будет обязательным для всей страны — каждый город или община должны принимать решения по отдельности. Среди локаций, которые согласились на его внедрение, — Лофотенские острова и Тромсе, популярные направления для наблюдения за северным сиянием.

На этом фоне Норвегия в 2025 году зафиксировала туристический бум: за лето было около 17,7 млн ночевок, что стало рекордом.

Почему туристические налоги растут

Как отмечает Business Insider, туристическое собрание все чаще используется как инструмент:

борьба с перенасыщением туристами;

финансирование местных сервисов и инфраструктуры;

компенсации погрузки на популярные локации.

Налоги могут взиматься в разных форматах — как въездной сбор или как доплата к стоимости проживания, но для путешественников это одно: бюджет поездок в 2026 году стоит планировать внимательнее.