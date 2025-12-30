Новые туристические налоги в 2026 году: пять направлений, где отдых обойдется дороже

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 декабря 2025, 15:46 Читати українською

Новые туристические налоги в 2026 году: пять направлений, где отдых обойдется дороже

Планируя путешествия на 2026 год, путешественникам следует учитывать не только цены на билеты и жилье, но дополнительные расходы в виде туристических налогов. Все больше городов и стран вводят новые или повышают действующее туристическое cбры, чтобы компенсировать нагрузку на инфраструктуру и бороться с овертуризмом, пишет Visit Ukraine.

Планируя путешествия на 2026 год, путешественникам следует учитывать не только цены на билеты и жилье, но дополнительные расходы в виде туристических налогов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пять направлений, где отдых может стать ощутимо дороже

  • Эдинбург: первый туристический налог в Шотландии

Эдинбург станет первым городом Шотландии, где официально введет туристический налог. Начиная с 24 июля 2026 года, путешественники будут платить 5% стоимости проживания в отелях за первые пять ночей пребывания.

Местные власти объясняют нововведение необходимостью поддерживать статус Эдинбурга как одного из ведущих культурных и исторических центров мира. Ежегодно город принимает миллионы туристов, в частности, благодаря летним фестивалям — Эдинбургскому международному фестивалю, Festival Fringe и военному шоу Royal Edinburgh Military Tattoo.

Ожидается, что новый сбор к 2029 году будет приносить до £50 млн в год, которые планируют направить на развитие инфраструктуры и более эффективное управление туристическими потоками.

  • Киото: повышение налога на ночлег

В Японии с 1 марта вырастет туристический налог на проживание в Киото — одном из самых популярных городов страны. Размер сбора будет зависеть от стоимости номера за ночь:

  • для жилья дешевле 6 тыс. иен (около $38) налог останется 200 иен;
  • для номеров в диапазоне 6−20 тыс. иен сбор вырастет до 400 иен;
  • для номеров 50−100 тыс. иен налог повысится с 1 тыс. до 4 тыс. иен;
  • для номеров дороже 100 тыс. иен — до 10 тыс. иен.

Городские власти прогнозируют, что обновленный налог будет приносить около 12,6 млрд иен в год, которые планируют инвестировать в городские сервисы и сохранение исторического наследия.

  • Барселона: вдвое больше сбор для люксового жилья

Барселона, уже несколько лет сталкивающаяся с протестами против массового туризма, готовится к повышению туристического налога для дорогого жилья.

Теперь туристы в пятизвездочных отелях и люксовых апартаментах платят 3,50 евро за ночь. Согласно обновленным правилам Каталонии, этот сбор планируется повысить до 7 евро за ночь.

Изменения должны были заработать еще в 2025 году, однако их отложили, по меньшей мере, до апреля 2026 года. Решения принимают на фоне роста стоимости жизни и антимассовых туристических настроений, усилившихся летом 2024−2025 годов.

  • Таиланд: туристический сбор за въезд в страну

Таиланд готовится ввести въездной туристический сбор, который обсуждается уже несколько лет. Еще в 2023-м правительство принципиально одобрило плату:

  • 300 батов (около $10) — для туристов, прибывающих на самолете;
  • 150 батов — для въезжающих по суше или по морю.

Запуск сбора неоднократно откладывались из-за снижения туристического потока. По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, количество туристов к 21 декабря сократилось на 7,25% по сравнению с прошлым годом. В то же время, по информации EuroNews, теперь ввод сбора ожидается в середине 2026 года.

  • Норвегия: новый налог на туристическое проживание

С 2026 года в Норвегии вступит в силу закон, разрешающий муниципалитетам вводить 3% налог на туристическое размещение. Он будет касаться как ночевок в отелях, так и круизных пассажиров.

Важно, что налог не будет обязательным для всей страны — каждый город или община должны принимать решения по отдельности. Среди локаций, которые согласились на его внедрение, — Лофотенские острова и Тромсе, популярные направления для наблюдения за северным сиянием.

На этом фоне Норвегия в 2025 году зафиксировала туристический бум: за лето было около 17,7 млн ночевок, что стало рекордом.

Почему туристические налоги растут

Как отмечает Business Insider, туристическое собрание все чаще используется как инструмент:

  • борьба с перенасыщением туристами;
  • финансирование местных сервисов и инфраструктуры;
  • компенсации погрузки на популярные локации.

Налоги могут взиматься в разных форматах — как въездной сбор или как доплата к стоимости проживания, но для путешественников это одно: бюджет поездок в 2026 году стоит планировать внимательнее.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами