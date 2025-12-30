С 1 января цифровой юань Китая будет приносить проценты: e-CNY становится депозитом

С 1 января 2026 года Китай вводит новую модель функционирования своей цифровой валюты (e-CNY). Теперь средства, хранящиеся на электронных кошельках пользователей, будут приносить процентный доход. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал CCTV.

От «наличных» до «депозитов»

Согласно новой структуре, на остатки в e-CNY будут начисляться проценты по ставкам, аналогичным депозитам до востребования. Таким образом Китай становится первой страной в мире, чья цифровая валюта центрального банка (CBDC) приносит процентный доход.

Отмечается, что это означает переход e-CNY с эры «цифровой наличности» к эре «цифровых депозитов». Ожидается, что этот шаг:

Повысит мотивацию людей пользоваться цифровой иеной.

Расширит сценарии его использования в повседневной жизни.

Укрепит лидерство Китая в мировой гонке цифровых валют.

Конкуренция с Alipay и WeChat Pay

На сегодняшний день использование e-CNY все еще ограничено государственными учреждениями и госпредприятиями. Большинство населения Китая продолжает пользоваться частными платформами Alipay и WeChat Pay, которые почти не привлекают государственную цифровую валюту к своим транзакциям. Новая система начисления процентов призвана изменить этот баланс сил в пользу государственного продукта.

Глобальная экспансия и борьба с криптоактивами

Народный банк Китая (НБК) продолжает совмещать продвижение e-CNY с жестким давлением на частный крипторынок: