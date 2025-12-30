Multi от Минфин
українська
30 декабря 2025, 15:28 Читати українською

С 1 января цифровой юань Китая будет приносить проценты: e-CNY становится депозитом

С 1 января 2026 года Китай вводит новую модель функционирования своей цифровой валюты (e-CNY). Теперь средства, хранящиеся на электронных кошельках пользователей, будут приносить процентный доход. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал CCTV.

С 1 января 2026 года Китай вводит новую модель функционирования своей цифровой валюты (e-CNY).
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

От «наличных» до «депозитов»

Согласно новой структуре, на остатки в e-CNY будут начисляться проценты по ставкам, аналогичным депозитам до востребования. Таким образом Китай становится первой страной в мире, чья цифровая валюта центрального банка (CBDC) приносит процентный доход.

Отмечается, что это означает переход e-CNY с эры «цифровой наличности» к эре «цифровых депозитов». Ожидается, что этот шаг:

  • Повысит мотивацию людей пользоваться цифровой иеной.
  • Расширит сценарии его использования в повседневной жизни.
  • Укрепит лидерство Китая в мировой гонке цифровых валют.

Конкуренция с Alipay и WeChat Pay

На сегодняшний день использование e-CNY все еще ограничено государственными учреждениями и госпредприятиями. Большинство населения Китая продолжает пользоваться частными платформами Alipay и WeChat Pay, которые почти не привлекают государственную цифровую валюту к своим транзакциям. Новая система начисления процентов призвана изменить этот баланс сил в пользу государственного продукта.

Глобальная экспансия и борьба с криптоактивами

Народный банк Китая (НБК) продолжает совмещать продвижение e-CNY с жестким давлением на частный крипторынок:

  • Удар по стейблкоинам: НБК еще раз подтвердил намерение бороться с незаконными операциями с использованием стейблкоинов.
  • Глобальный центр: В Шанхае уже создан глобальный операционный центр по продвижению цифровой иены на международной арене.
  • План действий: Издание Financial News, принадлежащее НБК, анонсировало публикацию детального плана управления и развития экосистемы цифровой иены, который также вступит в силу с 1 января.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
