С 1 января 2026 года Китай вводит новую модель функционирования своей цифровой валюты (e-CNY). Теперь средства, хранящиеся на электронных кошельках пользователей, будут приносить процентный доход. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал CCTV.
С 1 января цифровой юань Китая будет приносить проценты: e-CNY становится депозитом
От «наличных» до «депозитов»
Согласно новой структуре, на остатки в e-CNY будут начисляться проценты по ставкам, аналогичным депозитам до востребования. Таким образом Китай становится первой страной в мире, чья цифровая валюта центрального банка (CBDC) приносит процентный доход.
Отмечается, что это означает переход e-CNY с эры «цифровой наличности» к эре «цифровых депозитов». Ожидается, что этот шаг:
- Повысит мотивацию людей пользоваться цифровой иеной.
- Расширит сценарии его использования в повседневной жизни.
- Укрепит лидерство Китая в мировой гонке цифровых валют.
Конкуренция с Alipay и WeChat Pay
На сегодняшний день использование e-CNY все еще ограничено государственными учреждениями и госпредприятиями. Большинство населения Китая продолжает пользоваться частными платформами Alipay и WeChat Pay, которые почти не привлекают государственную цифровую валюту к своим транзакциям. Новая система начисления процентов призвана изменить этот баланс сил в пользу государственного продукта.
Глобальная экспансия и борьба с криптоактивами
Народный банк Китая (НБК) продолжает совмещать продвижение e-CNY с жестким давлением на частный крипторынок:
- Удар по стейблкоинам: НБК еще раз подтвердил намерение бороться с незаконными операциями с использованием стейблкоинов.
- Глобальный центр: В Шанхае уже создан глобальный операционный центр по продвижению цифровой иены на международной арене.
- План действий: Издание Financial News, принадлежащее НБК, анонсировало публикацию детального плана управления и развития экосистемы цифровой иены, который также вступит в силу с 1 января.
