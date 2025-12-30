Подаренный автомобиль: когда нужно платить налог

В Министерстве внутренних дел напомнили, что налог не уплачивается, если транспортное средство подарили родственники 1-й или 2-й степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки). Если даритель не близкий родственник, нужно платить налог.