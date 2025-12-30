В Министерстве внутренних дел напомнили, что налог не уплачивается, если транспортное средство подарили родственники 1-й или 2-й степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки). Если даритель не близкий родственник, нужно платить налог.
Подаренный автомобиль: когда нужно платить налог
Сколько нужно оплатить
- 5% налога на доходы;
- 5% военного сбора (для военных — 1,5%).
- нерезиденты — 18% + 5% военного сбора.
Налог начисляется от оценочной стоимости авто.
Для перерегистрации нужны: паспорт с отметкой о месте жительства, ИНН, документы на авто и договор дарения.
Источник: Минфин
