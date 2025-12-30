Курс валют во вторник: доллар в банках подорожал на 10 копеек

Во вторник, 30 декабря, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,95−42,45 грн. Евро покупают за 49,40 грн, а продают за 50,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,24−42,35, евро — 49,87−50,06 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,28−42,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,78−49,79 грн/евро.

