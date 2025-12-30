Судя по всему, Tesla может закончить 2025 как лидер по продаже электромобилей в Европе (ЕС+Великобритания+Исландия+Лихтенштейн+Норвегия+Швейцария). По данным Dataforce, с января по ноябрь Tesla продала в Европе более 200 тыс. авто, а ее бестселлер — Tesla Model Y возглавляет европейский рейтинг новых электромобилей, сообщает Укравтопром.
Tesla удерживает первое место по продаже электромобилей в Европе, несмотря на падение продаж
Топ-10 моделей на рынке новых электромобилей Европы
- Tesla Model Y — 127067 ед.;
- Skoda Elroq — 81576 ед;
- Tesla Model 3 — 76037 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 71543 ед.;
- Renault 5 — 70361 ед.;
- Volkswagen ID.3 — 70211 ед.;
- Volkswagen ID.7 — 68119 ед.;
- Kia EV3 — 61838 ед.;
- BMW iX1 — 60998 ед.;
- Skoda Enyaq — 59710 ед.
Источник: Минфин
