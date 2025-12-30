НАБУ разоблачило «преступную группу» в Верховной Раде

НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за «нужное» голосование. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Кто входил в «преступную группу»

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

Как работала группа

Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp.

После голосования отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

Подозреваемые: 5 народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании мер.