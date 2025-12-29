Multi от Минфин
29 декабря 2025, 12:53 Читати українською

Ждите эскалацию: логика россии хорошо известна игрокам в покер

Трижды за последние четыре года войны события пошли не по сценарию, который казался наиболее вероятным. Почему каждый раз россия действует не так, как казалось бы, должна, рассказывает преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Трижды за последние четыре года войны события пошли не по сценарию, который казался наиболее вероятным.

В начале февраля 2022 года наиболее вероятным казался сценарий, что полномасштабной войны не будет. Российские выгоды от крупного вторжения были огромны, но риски, что все пойдет не так, были еще больше, а российские потери (экономические, геополитические и т. д.) в случае неудачи — заоблачными. Наиболее вероятным сценарием казался такой: бряцая оружием, россия выторговывает у Украины какие-то политические уступки и после этого завершает «военные учения». На языке покера, «take the pot» — зафиксировать выигрыш, минимизировать проигрыш.

В начале апреля 2022 года наиболее вероятным, казалось, был сценарий, что войны на истощение не будет. Блицкриг кадровой армии провалился, а перевод экономики на военные рельсы, массовая мобилизация и вообще война в логике масштабного и длительного не только военного, но и индустриального, ресурсного, демографического, психологического противостояния были слишком рискованными. Наиболее вероятным сценарием казался такой: россия переводит войну в стадию замороженного конфликта с линией боевого столкновения, которая значительно отличается в ее пользу от 2014−2021 годов. Take the pot — зафиксировать выигрыш, минимизировать проигрыш.

В начале ноября 2025 года наиболее вероятным, казалось, был сценарий, что россия пойдет на мирные переговоры. Война на истощение не привела к падению Украины, но исчерпала накопленные россией ресурсы предыдущих периодов и подошла к точке инфляционного финансирования, а это билет в один конец. Наиболее вероятным сценарием казался такой: россия выторговывает максимум политических уступок у Украины и Европы, пользуясь благосклонностью президента Трампа к идее быстрого завершения войны на любых условиях, и переходит к режиму давления на Украину в политической плоскости (а там возможности огромны). Take the pot — зафиксировать выигрыш, минимизировать проигрыш.

Такое системное отклонение означает, что мы недооцениваем несколько параметров принятия решений в Москве: во-первых, понимание этой войны как экзистенциальной не только в Украине, но и в Кремле; во-вторых, искаженная картина реальности в авторитарной вертикали; в-третьих, другая логика принятия решений — тюремно-чекистская, а не рациональная. Трижды в ходе полномасштабной войны были точки расщеления, и трижды Кремль выбирал эскалацию и повышение ставок, хотя стратегически выгоднее было бы выбрать фиксацию выигрыша и минимизацию проигрыша — но в его логике это означает признание ограниченности силы, что равносильно поражению.

В чем логика Кремля

Такая логика хорошо известна игрокам в покер. Дело не в том, что Кремль постоянно ошибается в своих оценках, — вместо этого он последовательно выбирает стратегию, не оптимальную с точки зрения выигрыша, но направленную на эскалацию, потому что фиксация выигрыша противоречит самоидентификации. Решения принимаются не исходя из выгодности или невыгодности, а по принципу «что не противоречит нашему образу самих себя». Не имея гарантированной победы — играет так, как будто она есть. Такая стратегия называется Table dominance — не выиграть конкретные выгоды, а запугать, сломать и заставить выйти из игры всех остальных.

Дело не в том, что Кремль плохо рассчитывает шансы, — он просто не руководствуется ими. Он принципиально не может отказаться от эскалации, потому что отказ от эскалации считается проигрышем, несмотря на полученные выгоды. Кремль не иррационален — он последователен в своей логике.

Вывод: Кремль нельзя заставить рационально договориться, что бы ни делали Украина, Европа, Америка или Китай. Его можно только заставить проиграть — когда ресурсы закончатся, он уйдет.

Это плохо, потому что война продолжится, что бы мы ни делали.

Это хорошо, потому что стратегии Кремля предсказуемы и саморазрушительны.

Два следствия из этого вывода.

Во-первых, мирного соглашения не будет. Даже если Украина пойдет на максимальные уступки, Кремль выдвинет дополнительные условия и будет давить, а потом снова и снова.

Во-вторых, война в Европе за пределами Украины будет. Стоя на очередной развилке, Кремль выберет не оптимальную стратегию фиксации выигрыша, а стратегию эскалации, потому что не может себе позволить отказаться от повышения ставок. В четвертый раз сработает та же логика.

В этом стратегическом пространстве нам придется действовать в следующем году.

Предел эскалации

Важное замечание. Типичной реакцией на этот анализ является страх, что стратегия, основанная на непрекращающейся эскалации, в конечном итоге приведет к ядерной войне. Однако этот вывод основан на концептуальной ошибке. Эскалация, которую практикует Кремль, не является бесконечной. Она ограничена основной целью режима: сохранить собственное выживание и свою роль ключевого игрока на международной арене. Ядерная война была бы не пиком эскалации, а ее отрицанием — не сильным ходом в игре, а разрушением самой игры.

Кремль эскалирует, чтобы остаться за столом переговоров, запугать других и заставить на уступки, а не перевернуть стол переговоров полностью. Поэтому ядерное оружие функционирует преимущественно как инструмент сдерживания и сохранения режима, а не как инструмент победы в войне. Это различие имеет значение: признание внутренних ограничений логики эскалации Кремля не минимизирует опасность продолжения агрессии, но опровергает фаталистическое убеждение, что постоянное давление неизбежно приводит к ядерной катастрофе. Эскалация опасна именно потому, что она остается в игре, а не потому, что стремится ее прекратить.

Автор:
Пекар Валерий
Преподаватель Пекар Валерий
Киево-Могилянская бизнес-школа
Источник: Минфин
