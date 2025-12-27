Multi от Минфин
27 декабря 2025, 11:15

Исторический рекорд: шесть украинских банков выделили 21,5 млрд грн на развитие ОПК

26 декабря шесть ведущих банков страны (государственного и частного секторов) подписали крупнейшее в истории Украины кредитное консорциумное соглашение на сумму 21,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Исторический рекорд: шесть украинских банков выделили 21,5 млрд грн на развитие ОПК
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Средства будут направлены на финансирование стратегически важного предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для производства отечественного вооружения и военной техники. При этом регулятор не назвал заемщика.

Ключевые параметры сделки:

  • Сумма: 21,5 млрд. грн.
  • Срок кредитования: 3 года.
  • Гарантии: Кредит предоставляется под государственную гарантию.

Роль банка-координатора исполнил один из государственных банков.

На что пойдут деньги

Кредитный ресурс позволит украинскому оборонному предприятию масштабировать выпуск товаров военного назначения. Это стратегический шаг для уменьшения зависимости Украины от импорта оружия и стимулирования внутреннего производства в условиях войны.

Позиция НБУ и правительства

Глава Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что этот проект является логическим продолжением практики банковских консорциумов, ранее помогших восстановить энергосистему страны.

«Это демонстрирует способность бывших конкурентов объединяться ради прочности страны, а финансовая система — быстро адаптироваться к стратегическим потребностям государства», — отметил глава НБУ.

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что над подготовкой этого соглашения МОУ, НБУ и Минфин работали более четырех месяцев. По его словам, масштаб финансирования означает прямое усиление фронта по технике и оружию украинского производства.

Что такое консорциумный кредит

Это форма кредитования, при которой несколько банков объединяют свои капиталы для выдачи одного крупного кредита одному заемщику. Это позволяет распределить риски между участниками и привлечь суммы, слишком большие для одного отдельного банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
