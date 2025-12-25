В США сорван один из крупнейших джекпотов в истории лотерей — $1,817 млрд

В штате Арканзас разыграли джекпот лотереи Powerball на сумму $1,817 млрд. Выигрышный билет был продан на розыгрыш накануне Рождества, что положило конец трехмесячной серии без победителей главного приза, пишет AP .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Выигрышными стали числа 04, 25, 31, 52 и 59, а номер Powerball — 19. Из-за высоких продаж билетов финальная сумма джекпота превысила предыдущие прогнозы. Это второй по величине лотерейный выигрыш в истории США и самый большой джекпот Powerball в 2025 году. Победитель может выбрать единовременную денежную выплату в размере $834,9 млн.

По данным организаторов, это лишь второй случай, когда главный приз Powerball выиграли по билету, проданному в Арканзасе.

Первый такой выигрыш был зафиксирован в 2010 году. Последний раз джекпот Powerball разыгрывали накануне Рождества в 2011 году.

Вероятность выигрыша главного приза в Powerball составляет 1 к 292,2 млн. Билет стоит $2, а лотерея проводится в 45 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.