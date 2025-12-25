àбанк открыл возможность зачисления средств с Payoneer на счета ФЛП

àбанк объявляет о расширении возможностей международных переводов для предпринимателей. Теперь клиенты- ФЛП могут вывести средства с Payoneer на свои счета в банке в валюте — USD или EUR.

Сервис позволяет быстро получать международные выплаты, что особенно важно для предпринимателей, работающих с зарубежными партнерами и платформами.

Ключевые преимущества сервиса:

зачисление средств до 15 минут;

до 400 тыс. грн. в эквиваленте в месяц;

без подтверждающих документов;

0% комиссии со стороны àбанка.

счет ФЛП бесплатный в обслуживании и открытии.

Как воспользоваться сервисом:

Чтобы осуществить перевод, предпринимателю необходимо иметь открытый счет ФЛП в банке в долларах США или евро и совершить несколько шагов в приложении àbank24:

перейти в меню «Інші платежі"→ «Міжнародні перекази» → «Payoneer», авторизоваться, выбрать счет и подтвердить операцию.

После вывода валюты клиенты могутпродавать ее в приложении àbank24 в режиме 24/7, что обеспечивает дополнительную гибкость в финансовом планировании.

Расширение сотрудничества с Payoneer является шагом àбанкав развитии удобных финансовых решений для клиентов малого и среднего бизнеса.

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. àбанк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.