В monobank снова можно «потрясти» елку на нужды ВСУ

С 25 декабря 2025 года monobank запустил традиционную благотворительную акцию «Елка» — простой и геймифицированный способ поддержать Вооруженные Силы Украины прямо в приложении.

Как потрясти елку

Все работает очень легко: пользователи открывают monobank и «трясут» праздничную елку на главном экране.

За каждую сессию monobank автоматически добавляет средства в благотворительный сбор. Чем дольше продолжается «трясение», тем больший вклад банк перечислит в поддержку военных — в частности, на дроны и другие нужды для бригад К-2, 117 ОВМБр и 5 ОВМБр.

Кроме помощи ВСУ, участников ждут и праздничные бонусы:

розыгрыши platinum-карт monobank с кото-чипом;

более 200 тысяч промокодов от monomarket;

шанс выиграть iPhone 17 за донат 26 грн;

260 фотоаппаратов Fujifilm Instax за креативный контент в соцсетях.

Напомним

«Елка» уже стала новогодней традицией для миллионов украинцев. В прошлом году к акции присоединились более 2 миллионов человек, а общая сумма сбора превысила 29,5 млн грн.