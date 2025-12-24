НБУ представил новую памятную монету «Дух Рождества» (фото)

Глава Нацбанка Андрей Пышный во время традиционной предновогодней встречи с командой Национального банка представил новую памятную монету «Дух Рождества». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что известно о монете

У монеты номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Элементы отделки — двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта (1,5 мм).

На аверсе в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного старика. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благость. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре сияет бриллиант).

На реверсе изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Месяц (супруг) и звезды (их дети). Перед семьей — стол с двенадцатью блюдами: кутей, варениками, пампухами, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока — оберегом от нечистой силы.

Тираж — до 15 000 штук.

Где купить

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.