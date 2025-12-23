Нацбанк выпустил новую памятную монету в честь украинских дипломатов (фото)

В честь украинских дипломатов Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету «Дипломатия». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как выглядит памятная монета

У монеты номинал 5 гривен.

На аверсе размещено стилизованное изображение оливковой ветки — древнейшего символа мира и добрососедства.

На реверсе вверху изображены переплетенные линии, которые символизируют сложность международных связей. Треугольник зрительно подчеркивает устойчивость базы дипломатической деятельности. Центральный элемент композиции — прорис отпечатка печати Войска Запорожского 1648−1649 годов, что свидетельствует об историчности украинской дипломатической традиции.

Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить монету

Реализация монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 24 декабря 2025 года.

Также приобрести памятные монеты можно будет у банков-дистрибьюторов — список на сайте НБУ. Подробнее о начале реализации узнайте на их официальных сайтах.