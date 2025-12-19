От Нью-Йорка до Эр-Рияда: как WhiteBIT масштабировала украинскую Web3-экспертизу в 2025 году

2025 год стал периодом фундаментального институционального прорыва для WhiteBIT . Компания с украинскими корнями, которая является крупнейшей европейской криптобиржей по трафику, отметила свою седьмую годовщину масштабной трансформацией в глобальную финтех-экосистему W Group . W Group в настоящее время объединяет 8 финтех-компаний, включая WhiteBIT , и имеет 35 миллионов пользователей в 150 странах. На примере этого кейса можно проследить, как украинская технологическая экспертиза утверждается на самом высоком мировом уровне, задавая эталоны на рынках США и Ближнего Востока.

Институциональное признание и глобальная экспансия

Настоящим «знаком качества» для продукта стало декабрьское решениеS&P Dow Jones. Впервые в истории нативная монета биржи с украинскими корнями — WBT — вошла в пять ведущих мировых криптовалютных индексов. Это финансовое признание, которое приравнивает цифровую монету компании к стандартам, по которым работают крупнейшие институциональные инвесторы планеты.

Параллельно с этим WhiteBIT осуществила стратегический выход на американский рынок, открыв отдельное представительство WhiteBIT US в Нью-Йорке и получив операционные лицензии. Вместе с расширением деятельности в Австралии, Аргентине, Бразилии, эти шаги окончательно закрепили статус компании как игрока мирового масштаба.

WhiteBIT на Таймс-сквер

Стратегическая экспертиза: от Киева до Эр-Рияда

Доверие к украинским разработчикам материализовалось в историческом соглашении с принцем Саудовской Аравии. В рамках инициативы Vision 2030 WhiteBIT предоставит технологическое проектирование инфраструктуры для королевства. Эксперты компании будут привлечены к токенизации фондового рынка Саудовской Аравии, разработке концепции цифровой валюты центрального банка (CBDC) и созданию национальных датацентров. Таким образом, украинская Web3-экспертиза становится фундаментом для построения финансовой инфраструктуры одной из самых мощных экономик мира.

Владимир Носов, основатель и СЕО WhiteBIT и Его Королевское Высочество принц Наиф бин Абдулла бин Сауд, принц Саудовской Аравии

Массовое внедрение блокчейн-технологий в спорте и жизни

Миссия массового внедрения криптовалют в 2025 году перешла от теории к конкретным цифрам. Благодаря партнерству с Национальной сборной Украины по футболу и интеграции криптоплатежей через сервисы M-Ticket и Ticketsbox, доля билетов на матчи Сборной, приобретенных за цифровые активы, выросла до впечатляющих 8,5%.

Свою стратегию присутствия в глобальном спорте компания подкрепила также подписанием соглашения с футбольным клубом «Ювентус» и проведением первого в мире международного трейдингового турнира International Crypto Trading Cup (ICTC 2025).

Матч «Украина — Азербайджан», Краков, 13 октября 2025 года

Ответственный бизнес: образование и благотворительность

WhiteBIT продолжает системно инвестировать в будущее через поддержку образования и сохранение культурного наследия. Совместно с Киево-Могилянской академией компания развивает магистерскую программу «Блокчейн-технологии». В этом году выпуск студентов состоялся в метавселенной, а дипломы были выданы в формате NFT-сертификатов на собственном блокчейне биржи Whitechain.

Кроме образовательных проектов, компания финансирует восстановление исторических Братских келий НаУКМА, где расположен факультет информатики. Завершение работ позволит создать здесь современное образовательное пространство, направленное на повышение квалификации ИТ-специалистов и обеспечение общей потребности украинской ИТ-индустрии в профессиональных кадрах.

Выпуск в метавселенной, КМА и WhiteBIT

Вопрос благотворительности остается приоритетом: за 2025 год WhiteBIT пожертвовала почти 12 млн грн, а общая сумма помощи с начала полномасштабного вторжения превысила468 миллионов гривен собственных средств. Кроме того, технологические решения компании позволили собрать более $160 млн на нужды армии через крупнейшие благотворительные фонды страны.

«2025-й был очень результативным для WhiteBIT. В этом году мы представили W Group, масштабировав бизнес от одной криптобиржи до целой финтех-экосистемы, вышли на новые рынки и подписали громкие партнерства. Наши бизнес-амбиции не знают границ, и в 2026-м мы продолжим строить новый инновационный мир финансов», — Владимир Носов, основатель и СЕО WhiteBIT, президент W Group.