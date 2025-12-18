Сколько в Украине виртуальных карт и в чем секрет их популярности

Получить банковскую карту для свободных расчетов и снятия наличных можно дистанционно всего за несколько минут. По факту для этого нужен только смартфон, а ждать «пластик» не нужно. Могут ли виртуальные карты полностью заменить физические, есть ли у них слабые места, разбирался «Минфин».

Пластик доминирует, но тенденция меняется

Еще несколько лет назад около половины украинцев воспринимали банковские карты, как инструмент временного хранения средств, прежде чем снять их в банкомате. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика Нацбанка: в 2019 году 49,7% от общей суммы операций с использованием карт приходилось на снятие наличных, другая половина — это были безналичные операции.

Сейчас ситуация существенно изменилась. По итогам третьего квартала этого года, сумма безналичных операций банковскими картами достигла 3,4 трлн грн, а это более 65% от общей суммы карточных операций. То есть на снятие наличных приходится лишь около трети операций.

Меняется и формат расчета банковскими картами. По данным НБУ, на начало октября украинцы осуществили более 5 млрд расчетов картами. Из этого количества почти 60% пришлось на расчеты NFC-гаджетами. То есть вместо того, чтобы доставать из кошелька карту, наши соотечественники чаще прикладывали к терминалу смартфон или умные часы.

Стремительно растет и количество токенизированных платежных карт — это как добавленный в смартфон «пластик», так и полностью виртуальные карты. В настоящее время их количество достигает 18,6 млн штук, а за год оно выросло на 13%. Для сравнения: всего на руках у украинцев 59 млн активных карт, за год их стало больше всего на 0,5%.

Эту тенденцию по своему опыту подтверждают и в банках. «За последний год заметно изменилось поведение пользователей: все больше клиентов переходят на виртуальные карты, ведь они оформляются за минуту, сразу активируются в смартфоне и не требуют ожидать пластик. Физические карты остаются популярными, но, скорее, как „классический“ инструмент для офлайн-покупок и снятия наличных, тогда как виртуальные — все чаще становятся первым выбором для ежедневных цифровых платежей, онлайн-шопинга и подписок», — рассказал «Минфину» руководитель направления Кредитные карты àбанк Евгений Зайченко.

В чем преимущество виртуальной карты и когда нужна физическая

Сейчас открыть виртуальную карту предлагают своим клиентам практически все банки, которые активно работают в массовом сегменте. Оформить такую карту можно как единственную в банке или же в дополнение к физической. Для клиентов такие карты имеют ряд преимуществ:

Скорость открытия. Даже в том случае, если вы не являетесь клиентом банка, открыть в нем счет и оформить виртуальную карту обычно можно всего за несколько минут. Регистрация в банке происходит дистанционно через «Дію» или BankID, а дальше оформление карты — дело нескольких кликов. Банки позволяют дистанционно оформить и физическую карту, но, чтобы ее получить, придется ждать пересылку по почте или самостоятельно пойти в учреждение.

Выгодные акции и кешбэк. Банки, у которых есть программа кешбэка, предлагают раз в месяц выбрать несколько категорий покупки, в которых клиенты будут получать бонусы. Варианты таких категорий обычно ограничены. Поэтому если в один месяц клиент получает кэшбек, например, за покупку одежды, то за расчеты на АЗС возврат средств может быть уже не предусмотрен.

Чтобы получать бонусы за любые покупки, можно открыть карты в ряде банков и в каждом выбирать разные категории кешбэка. С физическими картами это может быть неудобно — придется носить стопку пластика, а вот виртуальные карты упростят решение задачи.

Правда, важно для такого заработка подбирать карты без платы за обслуживание, потому что, иначе, легко «уйти в минус». Например, открытие и обслуживание карты «Желтая» в в àбанк бесплатное, а кешбэк составляет до 20% на выбранные категории.

Защита денежных средств. Безопасность виртуальной и физической карты базируется на одних и тех же банковских стандартах, но виртуальная карта обычно дает более высокий уровень защиты в реальных сценариях: ее данные нельзя сфотографировать или считать, она сразу токенизируется в Apple Pay или Google Wallet, а сам номер карты не «светится» при оплате, — объяснил «Минфину» Евгений Зайченко.

Кроме этого, виртуальные карты часто применяются для расчетов в интернете, чтобы не наткнуться на мошенников или фишинговые схемы. Предположим, человек хочет рассчитываться картой на сайте, но не уверен, можно ли доверять конкретному магазину. В этом случае он переводит необходимую сумму на виртуальную карту, на которой обычно не держит средства. Поэтому даже если злоумышленники попытаются воспользоваться данными карты, украсть деньги они не смогут — просто из-за их отсутствия.

По этой же логике многие пользователи используют резервные виртуальные карты для всех интернет-подписок и раз в месяц переводят на них необходимые суммы.

Счет для сбережений. Виртуальную карту можно использовать, как отдельный счет для накопления средств или хранения долларов или евро, ведь они бывают и валютными.

Конечно, для этой цели может подходить и депозит, но когда необходимо держать сбережения под рукой и в любой момент иметь возможность ими воспользоваться, виртуальная карта выглядит лучшим вариантом.

Инфраструктура для виртуальных карт

Активное использование виртуальных карт невозможно без развития необходимой для них инфраструктуры.

Собственно, технология таких карт возникла еще в конце 90-х годов прошлого века, но не стала популярной из-за невозможности удобного применения. Все изменили смартфоны, банковские приложения и платежные сервисы от Apple и Google. Благодаря этим изменениям виртуальные карты быстро распространяются по всему миру. По оценкам Juniper research, в этом году общая сумма транзакций виртуальными картами составит $5,2 трлн, а к 2029 году составит $17,4 трлн.

В Украине благоприятные условия для дальнейшего развития этих технологий. Сеть активных pos-терминалов достигает почти 550 тыс., что на 10,5% больше, чем было в начале года, сообщает Нацбанк. Из них около 97% поддерживают бесконтактную оплату. То есть во всех этих торговых точках можно рассчитываться картой «в смартфоне», и неважно, это токенизированный пластик, или полностью виртуальная карта.

Учитывая распространение технологии Tap to Phone, что позволяет превратить смартфон с модулем NFC в полноценный платежный терминал, гораздо больше вероятности, что за покупки вы не сможете рассчитаться благодаря чипу или магнитной ленте на пластиковой карте, чем виртуальной в гаджете.

Снятие наличных денег тоже прекратило быть «слабым звеном» использования виртуальных карт. Первый банкомат с NFC-модулем появился еще в 2016 году, но его установка была, скорее, элементом рекламной кампании. Действительно, активно сети таких банкоматов начали расти в 2019 году, а в 2021 году их общее количество уже превышало тысячу.

Сегодня продолжается постепенное обновление банкоматов разных финучреждений, но гораздо важнее, что появилась широкая возможность снятия наличных денег на кассах торговых сетей.

Теперь это предлагают все ключевые супермаркеты, сети АЗС, аптек, магазинов бытовой техники. Максимальная сумма, которую можно снять таким образом, составляет 6 тыс. грн, хотя может отличаться в разных сетях. Комиссия обычно такая же, какую устанавливает банк за снятие наличных в банкоматах, но возможны и отличия, поэтому этот момент тоже лучше уточнить в конкретном месте.

Можно ожидать дальнейшего роста использования виртуальных карт в Украине. Но, несмотря на все их преимущества, эксперты не советуют полностью отказываться от «пластика».

По словам Евгения Зайченко, физическая карта остается полезной тогда, когда клиент регулярно снимает наличные, часто путешествует и может сталкиваться с торговыми точками без поддержки NFC. Также физическая карта выполняет роль резервного источника доступа к счету, например, в случае разряженного телефона или отсутствия интернета.

«При этом, если человек в основном платит смартфоном, не пользуется банкоматами, делает большинство покупок онлайн и у него есть стабильный доступ к мобильному приложению, то дополнительный пластик ему по факту не нужен», — констатирует Евгений Зайченко.