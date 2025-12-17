Риелторский рынок без монополий: в Украине готовят новые правила игры

В парламенте в ближайшее время планируют создать рабочую группу, которая будет нарабатывать решения для упорядочения сферы риелторских услуг. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Риелторская деятельность

По ее словам, к урегулированию проблемных вопросов, связанных с риелторской деятельностью, парламент приступит уже после окончательного принятия законопроекта «Об основных принципах жилищной политики» (№ 12377).

Так, в ближайшее время на базе Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планируется создать рабочую группу, которая будет нарабатывать соответствующие решения. Их предоставят в качестве рекомендаций для правительства.

«Уже были петиции к Президенту и правительству по поводу того, чтобы повлиять на ситуацию с непонятными правилами работы риелторов в Украине. Более того, премьер-министр поручила предоставить предложения, что делать с этим рынком. Поэтому в заключительных положениях законопроекта № 12377 мы прописали, что в течение месяца после принятия и подписания этого закона наш Комитет предоставит законодательные предложения для парламента, как урегулировать вопросы работы на рынке специалистов по недвижимости», — рассказала Шуляк.

По разным оценкам, в Украине может насчитываться до 40 тысяч риелторов, работающих с арендными отношениями и куплей-продажей недвижимости, однако точных данных на этот счет нет, уточнила Шуляк.

Нет даже понимания, насколько качественно или некачественно эти специалисты предоставляют свои услуги и могут ли люди, обращающиеся к ним за услугой, получить ее качественно, прозрачно, за понятную стоимость. То есть оплата должна отражать объем работы и уровень ответственности, а не формальный доступ к информации.

«Я в свое время не поддержала законопроект № 3618, зарегистрированный еще в 2020 году, где было прописано, что работающих на рынке риелторов нужно допускать к работе после сертификации, которую нужно получить в соответствующей организации в обязательном порядке. Но это монополия, поэтому против обязательного определения какой-то конкретной, отдельной организации — рынок сам должен решить, каким образом это будет работать. А мы можем оказывать только поддержку или через украинские вузы, которые могут обучать специалистов по недвижимости», — отметила Шуляк.

Четкие правила

На уровне законодательства, акцентировала она, нужно установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, однако сделать это без монопольных злоупотреблений. Для наработок в этой области и будет создана Рабочая группа уже в конце текущего года.

«Это будет Рабочая группа на базе нашего Комитета, которая будет нарабатывать соответствующие предложения, поскольку в течение месяца после принятия и подписания законопроекта № 12377 мы будем давать их на рассмотрение Министерства развития общин и территорий и парламента. Поэтому я прошу приобщаться к ее работе и экспертов и представителей рынка, чтобы обеспечить решения, которые позволят правильно урегулировать эту сферу», — отметила Шуляк.