Добор средств в один клик — CreditKasa обновляет сервис в 2025 году

В 2025 году наша компания сделала важный шаг по улучшению сервиса и удобства для клиентов. На рынке МФО , где скорость и комфорт имеют решающее значение, мы представили обновление, позволяющее получать дополнительные деньги online еще проще. Речь идет о функции подбора средств в действующий кредит без повторного оформления — уже ставшее популярным решение среди наших пользователей.

Мы хорошо понимаем, что иногда человеку нужно немного больше: что-то подорожало, появился внезапный расход или банально не хватает до зарплаты. Ранее в таких случаях клиент был вынужден погасить действующий кредит, а затем создавать новую заявку на увеличенную сумму и ждать согласования. Теперь все гораздо удобнее — достаточно открыть личный кабинет и воспользоваться функцией «Взять еще».

Почему мы запустили это обновление в 2025 году?

Мы видим растущий спрос на гибкие финансовые решения и альтернативы кредитным лимитам на карточках. Не у всех клиентов есть возможность повысить банковский лимит или оформлять ссуды в различных сервисах. Поэтому мы создали инструмент, дающий возможность:

быстро добрать нужную сумму до уже оформленного займа без лишних действий — прямо в личном кабинете;

получать средства на карту за считанные секунды, именно тогда, когда это нужно.

В то же время мы подчеркиваем, что функция отбора доступна не всем клиентам, а определяется индивидуально системой. Если опция все же доступна, в случае желания воспользоваться кредитным лимитом в личном кабинете клиенту нужно будет подписать дополнительное соглашение к основному договору — это стандартная юридическая процедура, которая проходит онлайн в несколько кликов.

Как работает отбор?

Функция «Взять еще» — это простой способ получить дополнительную сумму к активному кредиту без повторного прохождения всех этапов оформления.

Система автоматически определяет доступный предел, а согласование происходит мгновенно. Несколько кликов — и деньги поступают на карту за секунды.

Ключевые преимущества:

без новых заявок и повторных проверок;

выбираете сумму в пределах доступного лимита;

получаете деньги онлайн в любой момент суток;

все работает быстро, прозрачно и без лишних действий.

Мы создали эту функцию для того, чтобы клиенты могли управлять своими финансами без лишних хлопот и не тратили время на повторное оформление. Это решение дополняет наш подход к сервису: максимум скорости, минимум сложностей и полное удобство пользователя.

В 2025 году мы и дальше развиваем CreditKasa, делая получение ссуд максимально простым, а доступ к финансам — быстрым и беспрепятственным. Подбор средств — это следующий шаг к сервису, который работает гибко, удобно и именно в тот момент, когда клиенту это нужно.