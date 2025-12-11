«єОселя» для мобилизованных: Кабмин снижает ставку до 3%

Кабинет Министров позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку по ставке 3% годовых по программе «єОселя». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Снижение ставки

Решение правительства позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку по ставке 3% годовых вместо 7%.

«Таким образом, создаем равные возможности — как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту», — отметила Свириденко.

Лимиты на площадь жилья

Для сохранения социальной ориентированности программы правительство установило четкие лимиты на максимальную площадь жилья, которое можно приобрести по льготной ставке:

Квартира: до 115,5 м²;

Дом: до 125,5 м².

Результаты программы

С момента запуска программы «єОселя» 21 864 украинские семьи уже смогли получить свой дом благодаря льготной ипотеке. Суммарно они получили кредиты на 37,4 млрд грн. В частности, 6438 военных и ветеранов уже приобрели жилье благодаря этой программе.

Оформить ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дия».