11 декабря 2025, 18:45 Читати українською

«єОселя» для мобилизованных: Кабмин снижает ставку до 3%

Кабинет Министров позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку по ставке 3% годовых по программе «єОселя». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«єОселя» для мобилизованных: Кабмин снижает ставку до 3%
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Снижение ставки

Решение правительства позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку по ставке 3% годовых вместо 7%.

«Таким образом, создаем равные возможности — как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту», — отметила Свириденко.

Лимиты на площадь жилья

Для сохранения социальной ориентированности программы правительство установило четкие лимиты на максимальную площадь жилья, которое можно приобрести по льготной ставке:

  • Квартира: до 115,5 м²;
  • Дом: до 125,5 м².

Результаты программы

С момента запуска программы «єОселя» 21 864 украинские семьи уже смогли получить свой дом благодаря льготной ипотеке. Суммарно они получили кредиты на 37,4 млрд грн. В частности, 6438 военных и ветеранов уже приобрели жилье благодаря этой программе.

Оформить ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дия».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+15
BigBend
BigBend
11 декабря 2025, 19:46
І чотири роки не пройшло, о диво! А коли добровольцям, мобілізованим та контрактникам зроблять часткову виплату першого внеску, як переселенцям? Чи переселенці у нас корисніше за військовослужбовців?
0
BatonUA
BatonUA
11 декабря 2025, 20:02
Іпотека при зарплаті 20к? Ахаха
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
