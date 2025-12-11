Кабинет Министров позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку по ставке 3% годовых по программе «єОселя». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«єОселя» для мобилизованных: Кабмин снижает ставку до 3%
Снижение ставки
Решение правительства позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку по ставке 3% годовых вместо 7%.
«Таким образом, создаем равные возможности — как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту», — отметила Свириденко.
Лимиты на площадь жилья
Для сохранения социальной ориентированности программы правительство установило четкие лимиты на максимальную площадь жилья, которое можно приобрести по льготной ставке:
- Квартира: до 115,5 м²;
- Дом: до 125,5 м².
Результаты программы
С момента запуска программы «єОселя» 21 864 украинские семьи уже смогли получить свой дом благодаря льготной ипотеке. Суммарно они получили кредиты на 37,4 млрд грн. В частности, 6438 военных и ветеранов уже приобрели жилье благодаря этой программе.
Оформить ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дия».
