українська
10 декабря 2025, 15:53

Зимний сезон 2026: куда украинцы будут путешествовать на праздники

Украинцы активно планируют зимние путешествия 2025−2026 годов — несмотря на сложные обстоятельства, рынок демонстрирует стабильный спрос. Туристы все чаще бронируют поездки раньше времени и выбирают проверенные направления. Об этом говорится в данных Join UP!

Украинцы активно планируют зимние путешествия 2025−2026 годов — несмотря на сложные обстоятельства, рынок демонстрирует стабильный спрос.

Где планируют отдыхать украинцы

«Мы наблюдаем, что украинский туристический рынок становится более прогнозируемым. Доля ранних бронирований существенно выросла по сравнению с прошлым сезоном, а клиенты все чаще планируют поездки за 2−4 месяца до даты отправки. Заметно поменялась и структура спроса. Украинцы ориентируются на стабильные, логистически предполагаемые направления, в то же время растет интерес к дальним маршрутам — Вьетнаму, Шри-Ланки, Мальдивам, Занзибару. Рынок не просто восстанавливается, он становится более чувствительным к глобальным туристическим трендам» — комментирует Ирина Мосулезная, управляющая директор Join UP! Украина.

Зимний отдых в Украине

В период новогодне-рождественских праздников внутренний туризм традиционно формирует основную часть спроса. Украинцы выбирают семейные форматы отдыха, в большинстве своем горнолыжные маршруты.

Буковель сохраняет статус главного зимнего направления. Спрос в высокий сезон стабильно превышает предложение, а цены формируются в соответствии с уровнем размещения:

  • 3* — от 1300 грн/сутки,
  • 4* — от 2500 грн/сутки,
  • виллы и шале — от 3000 грн/сутки.

Кроме горнолыжных маршрутов высокий спрос традиционно получают поездки во Львов, Киев, Ужгород и Ивано-Франковск — в формате зимнего city break (короткие поездки продолжительностью в несколько дней).

Отдых за границей

Туры на праздничную неделю пока не вернулись к уровню довоенного периода. На примере топового египетского направления это особенно заметно: у предновогодней недели примерно на 30% меньше украинских туристов, чем в период сразу после праздников.

Именно послепраздничные дни обычно показывают значительно более высокую загруженность. Кроме более выгодных цен, это влияет на выбор оставаться с семьей на праздники, ведь из-за ограничений, связанных с войной, значительная часть населения не может выезжать из страны. В общем, зимний сезон сохраняет стабильно высокий спрос.

Появляется новая тенденция — рост доли туристов, путешествующих без детей, особенно в сегменте длинных экзотических маршрутов. К примеру, по внутренним данным Join UP! Украина доля семейных бронирований на Шри-Ланку составляет около 3%, что указывает на отчетливое доминирование взрослого сегмента.

Возврат к ранним бронированиям

Зимний сезон подтвердил, что украинцы все чаще бронируют поездки заранее:

  • первое бронирование Египта на новогодние даты — еще в июне,
  • первые заявки на Вьетнам — в июле,
  • основной пик планировки пришелся на октябрь-ноябрь.

После завершения праздников украинцы традиционно сразу переходят в планирование лета. Самый высокий запрос сейчас — на Грецию (Корфу, Крит, Закинтос, Родос, Халкидики), а также на новые направления Join UP! тм — Тенерифе, Малага (Испания) и Мадейру (Португалия).

Ценовая динамика

В 2025 году ценообразование на украинском туристическом рынке формируется под влиянием трех основных факторов: логистики через третьи страны, валютных колебаний и сезонного пика спроса.

Высокие цены традиционно наблюдаются в декабре, особенно новогодний праздничный период. Уже с февраля стоимость большинства направлений снижается, поскольку спрос выравнивается и становится более предсказуемым. Единственное направление, сохраняющее стабильно высокий интерес на протяжении всей зимы, — Египет.

