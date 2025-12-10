Sense Bank добавил доступ к счетам юридических лиц в приложение

Sense Bank представил в мобильном приложении Sense SuperApp новый раздел «Мой бизнес» — единое пространство для бизнес-клиентов, где собраны ключевые инструменты для ежедневной работы. Главные обновления: доступ руководителей юридических лиц к счетам компании и возможность предпринимателей передавать документы в банк прямо со смартфона.

Как указано на сайте банка, самое значительное нововведение касается руководителей с одноосибной подписью: теперь счета компании доступны в мобильном приложении так же удобно, как и личные.

Sense SuperApp автоматически отображает все бизнес-счета, позволяет быстро переключаться между профилями и предоставляет ключевые инструменты для контроля финансов компании. Руководитель может просматривать историю операций, формировать выписки и справки, создавать QR-коды с реквизитами, получать отчеты по эквайрингу, настраивать push-уведомления о движении средств и пользоваться Бизнес-картой — всё доступно в смартфоне без обращения в отделение или веб-версию.

Обновление также включает запуск документооборота для ФОП и их доверенных лиц в разделе «Мой бизнес». Предприниматели могут отправлять запрашиваемые банком документы прямо через приложение, подписывая их с помощью Дія.Підпис и получая push-уведомления о результатах. Вся история документов сохраняется в Sense SuperApp, что значительно упрощает взаимодействие с банком.

Таким образом, обновлённый раздел «Мой бизнес» теперь объединяет все сервисы для предпринимателей, их доверенных лиц и руководителей компаний. Интерфейс стал более интуитивным, а ключевые функции — доступны в одном месте.