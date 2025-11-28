Что банки готовят на Черную пятницу 2025 для своих клиентов

Черная пятница 2025 года приходится на 28 ноября — день, когда ритейл традиционно устраивает крупнейшие акции и скидки. Украинцы активно готовятся к этому периоду, а вместе с магазинами к сезону распродаж присоединяются и банки, предлагая специальные условия кредитования и партнерские скидки. В частности, в этом году к Черной пятнице тщательно подготовились Креди Агриколь и ПУМБ, которые сделали акцент на комфортном финансировании покупок и расширении возможностей для клиентов в период пикового спроса.

Как прошла Черная пятница 2024 и что меняется в 2025 году

Прошлогодняя Черная пятница стала одной из самых активных за последние годы. По данным ритейлеров, продажи выросли в несколько раз, по сравнению с обычными неделями, а спрос сместился в сторону практичных товаров. Например, в сети «Фокстрот» товарооборот увеличился в три раза, средний чек превысил 9 тысяч гривен, а спрос на энергооборудование вырос рекордными темпами: зарядные станции +900%, генераторы и повербанки — в несколько раз больше, чем годом ранее. Это закономерная реакция на войну и возобновленные обстрелы украинской энергосистемы, которые заставляют людей готовиться к возможным блэкаутам.

За последние два месяца 2025 года спрос на зарядные станции снова вырос в пять раз. Как отмечает директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой, категория EcoFlow «вошла в топ продаж — как по количеству, так и по объемам». Он прогнозирует, что энергостанции останутся одной из ключевых товарных групп и в этом сезоне.

Подобные тенденции отмечают и в Креде Агриколь. В банке закладывают прирост продаж на уровне 20−30%, ведь сезонное оживление традиционно приходится на конец года. Как показывает практика, наиболее востребованными категориями становятся покупки в магазинах и супермаркетах и ​​расчеты в ресторанах и кафе. В этом году на поведение клиентов повлияет общая ситуация в энергетике и работа ритейла.

Несмотря на сложные условия, банки готовы кредитовать как энергооборудование, так и широкий перечень других товаров. Они расширяют партнерские сети и открывают кредитование новых категорий — от одежды и обуви до ювелирных изделий или медицины. Это позволяет покупателям планировать покупки более гибко и выгодно, особенно в период Черной пятницы.

Предложения Креди Агриколь Банка

Креди Агриколь встречает Черную пятницу масштабной акцией WOW Friday, которая продлится с 20 ноября по 12 декабря. Предложения направлены как на новых, так и на действующих клиентов, и акцентируются на транзакционном бизнесе — валютных операциях, использовании карт за рубежом и размещении депозитов.

Банк предлагает сниженный курс покупки валюты в мобильном приложении CA+, что является существенным преимуществом в период колебаний курса. Акция распространяется как на покупку валюты безналичным способом (до 50 000 грн в эквиваленте в месяц), так и на покупку валюты под депозит (до 200 000 грн в эквиваленте в месяц).

Второе ключевое предложение — повышенная ставка по депозиту «Срочный» в гривне на 6 месяцев в мобильном приложении CA+, которая составляет 12,75% годовых. Это соответствует ожиданиям клиентов по выгодным сезонным решениям для сохранения средств в период активного предновогоднего потребления.

Отдельный акцент Креди Агриколь делает на сервисах для хранения ценностей: во время WOW Friday банк снижает стоимость аренды сейфов в отделениях г. Киева до 30%, в зависимости от срока пользования: чем дольше срок, тем больше скидка.

Также банк сочетает акционные предложения с продолжающейся кампанией, в рамках которой в январе будет разыгран автомобиль Toyota Yaris Cross среди новых транзакционных клиентов. Это усиливает интерес к активному использованию карт в период Черной пятницы.

Предложения ПУМБ

ПУМБ — один из самых активных игроков Черной пятницы, который традиционно делает акцент на кредитовании покупок. С 20 ноября 2025 года банк запустил расширенный набор предложений, которые охватывают почти все популярные категории товаров и услуг.

Один из ключевых направлений ПУМБ — сервис «Оплачивайте частями» с первым платежом через месяц после покупки. Услуга предоставляется без переплат на определенный срок и позволяет оформлять рассрочку до 24 месяцев. Кредитный лимит достигает 300 тыс. грн, что открывает возможность купить как технику, так и более дорогие категории.

Покупателям доступны специальные условия на более чем 3 000 партнерских площадках. Среди эксклюзивов этого года — одна из крупнейших вендорских программ на технику Samsung, которая запускается совместно с такими сетями, как Rozetka, Comfy, АЛЛО, MOYO, Эпицентр, Eldorado, Click.ua, и другими известными ритейлерами.

В приложении ПУМБ также работают «Магазины кешбэков» с повышенными ставками кешбэка, где он возвращается даже при оплате наличными или картами других банков. Например, Sinsay, Adidas, Puma — до 10,5% кешбэка, YABLUKA — до 7,3%, Prom.ua — 3,9%, и много других предложений.

ПУМБ также подготовил ряд промокодов и дополнительных бонусов для покупателей, включая скидки в Foxtrot, Varus, «Львівській майстерні шоколаду», Укрпочте, Maudau и других сервисах.

По словам Игоря Ярового, в этом году ПУМБ делает акцент не только на технике, но и на ювелирных изделиях, стоматологии, одежде. «Это будет первая Черная пятница, в которой примут участие абсолютно новые категории», — отмечает он. Банк ожидает роста продаж минимум на 60%.

Как покупать в Черную пятницу и не купить лишнее

В период масштабных распродаж легко потратить больше, чем планировалось. Чтобы избежать ошибок, следует придерживаться нескольких простых правил.

В первую очередь важно установить собственные лимиты расходов — это помогает не поддаваться эмоциям и контролировать бюджет. Эксперты советуют планировать покупки заранее, сравнивать цены и избегать «фейковых» скидок, когда магазины искусственно повышают старую цену перед акцией.

Полезно следить за расходами в реальном времени, особенно во время онлайн-распродаж, где ощущение стоимости часто исчезает. Если вы склонны к импульсивным покупкам, можно взять с собой только наличные деньги или установить четкое ограничение в приложении своего банка.

И наконец — не стоит тратить больше только для того, чтобы «сэкономить» на бесплатной доставке или дополнительном бонусе. Важно помнить, что настоящая экономия — это покупка только того, что вам действительно нужно. Но если именно на нужную покупку вдруг не хватает денег, стоит помнить, что у банков сегодня есть множество удобных решений. В частности, Креди Агриколь и ПУМБ в период Черной пятницы предлагают выгодные условия кредитования, рассрочки и специальные акции, которые помогут совершить важную покупку без лишней нагрузки на бюджет.