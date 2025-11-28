Что банки готовят на Черную пятницу 2025 для своих клиентов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2025, 10:29 Читати українською

Что банки готовят на Черную пятницу 2025 для своих клиентов

Черная пятница 2025 года приходится на 28 ноября — день, когда ритейл традиционно устраивает крупнейшие акции и скидки. Украинцы активно готовятся к этому периоду, а вместе с магазинами к сезону распродаж присоединяются и банки, предлагая специальные условия кредитования и партнерские скидки. В частности, в этом году к Черной пятнице тщательно подготовились Креди Агриколь и ПУМБ, которые сделали акцент на комфортном финансировании покупок и расширении возможностей для клиентов в период пикового спроса.

Черная пятница 2025 года приходится на 28 ноября — день, когда ритейл традиционно устраивает крупнейшие акции и скидки.

Как прошла Черная пятница 2024 и что меняется в 2025 году

Прошлогодняя Черная пятница стала одной из самых активных за последние годы. По данным ритейлеров, продажи выросли в несколько раз, по сравнению с обычными неделями, а спрос сместился в сторону практичных товаров. Например, в сети «Фокстрот» товарооборот увеличился в три раза, средний чек превысил 9 тысяч гривен, а спрос на энергооборудование вырос рекордными темпами: зарядные станции +900%, генераторы и повербанки — в несколько раз больше, чем годом ранее. Это закономерная реакция на войну и возобновленные обстрелы украинской энергосистемы, которые заставляют людей готовиться к возможным блэкаутам.

За последние два месяца 2025 года спрос на зарядные станции снова вырос в пять раз. Как отмечает директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой, категория EcoFlow «вошла в топ продаж — как по количеству, так и по объемам». Он прогнозирует, что энергостанции останутся одной из ключевых товарных групп и в этом сезоне.

Подобные тенденции отмечают и в Креде Агриколь. В банке закладывают прирост продаж на уровне 20−30%, ведь сезонное оживление традиционно приходится на конец года. Как показывает практика, наиболее востребованными категориями становятся покупки в магазинах и супермаркетах и ​​расчеты в ресторанах и кафе. В этом году на поведение клиентов повлияет общая ситуация в энергетике и работа ритейла.

Несмотря на сложные условия, банки готовы кредитовать как энергооборудование, так и широкий перечень других товаров. Они расширяют партнерские сети и открывают кредитование новых категорий — от одежды и обуви до ювелирных изделий или медицины. Это позволяет покупателям планировать покупки более гибко и выгодно, особенно в период Черной пятницы.

Предложения Креди Агриколь Банка

Креди Агриколь встречает Черную пятницу масштабной акцией WOW Friday, которая продлится с 20 ноября по 12 декабря. Предложения направлены как на новых, так и на действующих клиентов, и акцентируются на транзакционном бизнесе — валютных операциях, использовании карт за рубежом и размещении депозитов.

Банк предлагает сниженный курс покупки валюты в мобильном приложении CA+, что является существенным преимуществом в период колебаний курса. Акция распространяется как на покупку валюты безналичным способом (до 50 000 грн в эквиваленте в месяц), так и на покупку валюты под депозит (до 200 000 грн в эквиваленте в месяц).

Второе ключевое предложение — повышенная ставка по депозиту «Срочный» в гривне на 6 месяцев в мобильном приложении CA+, которая составляет 12,75% годовых. Это соответствует ожиданиям клиентов по выгодным сезонным решениям для сохранения средств в период активного предновогоднего потребления.

Отдельный акцент Креди Агриколь делает на сервисах для хранения ценностей: во время WOW Friday банк снижает стоимость аренды сейфов в отделениях г. Киева до 30%, в зависимости от срока пользования: чем дольше срок, тем больше скидка.

Также банк сочетает акционные предложения с продолжающейся кампанией, в рамках которой в январе будет разыгран автомобиль Toyota Yaris Cross среди новых транзакционных клиентов. Это усиливает интерес к активному использованию карт в период Черной пятницы.

Предложения ПУМБ

ПУМБ — один из самых активных игроков Черной пятницы, который традиционно делает акцент на кредитовании покупок. С 20 ноября 2025 года банк запустил расширенный набор предложений, которые охватывают почти все популярные категории товаров и услуг.

Один из ключевых направлений ПУМБ — сервис «Оплачивайте частями» с первым платежом через месяц после покупки. Услуга предоставляется без переплат на определенный срок и позволяет оформлять рассрочку до 24 месяцев. Кредитный лимит достигает 300 тыс. грн, что открывает возможность купить как технику, так и более дорогие категории.

Покупателям доступны специальные условия на более чем 3 000 партнерских площадках. Среди эксклюзивов этого года — одна из крупнейших вендорских программ на технику Samsung, которая запускается совместно с такими сетями, как Rozetka, Comfy, АЛЛО, MOYO, Эпицентр, Eldorado, Click.ua, и другими известными ритейлерами.

В приложении ПУМБ также работают «Магазины кешбэков» с повышенными ставками кешбэка, где он возвращается даже при оплате наличными или картами других банков. Например, Sinsay, Adidas, Puma — до 10,5% кешбэка, YABLUKA — до 7,3%, Prom.ua — 3,9%, и много других предложений.

ПУМБ также подготовил ряд промокодов и дополнительных бонусов для покупателей, включая скидки в Foxtrot, Varus, «Львівській майстерні шоколаду», Укрпочте, Maudau и других сервисах.

По словам Игоря Ярового, в этом году ПУМБ делает акцент не только на технике, но и на ювелирных изделиях, стоматологии, одежде. «Это будет первая Черная пятница, в которой примут участие абсолютно новые категории», — отмечает он. Банк ожидает роста продаж минимум на 60%.

Как покупать в Черную пятницу и не купить лишнее

В период масштабных распродаж легко потратить больше, чем планировалось. Чтобы избежать ошибок, следует придерживаться нескольких простых правил.

В первую очередь важно установить собственные лимиты расходов — это помогает не поддаваться эмоциям и контролировать бюджет. Эксперты советуют планировать покупки заранее, сравнивать цены и избегать «фейковых» скидок, когда магазины искусственно повышают старую цену перед акцией.

Полезно следить за расходами в реальном времени, особенно во время онлайн-распродаж, где ощущение стоимости часто исчезает. Если вы склонны к импульсивным покупкам, можно взять с собой только наличные деньги или установить четкое ограничение в приложении своего банка.

И наконец — не стоит тратить больше только для того, чтобы «сэкономить» на бесплатной доставке или дополнительном бонусе. Важно помнить, что настоящая экономия — это покупка только того, что вам действительно нужно. Но если именно на нужную покупку вдруг не хватает денег, стоит помнить, что у банков сегодня есть множество удобных решений. В частности, Креди Агриколь и ПУМБ в период Черной пятницы предлагают выгодные условия кредитования, рассрочки и специальные акции, которые помогут совершить важную покупку без лишней нагрузки на бюджет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами