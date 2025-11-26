В Украине 60% долгов за коммуналку были закрыты без оплаты задолженности — Опендатабот

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 ноября 2025, 17:09 Читати українською

В Украине 60% долгов за коммуналку были закрыты без оплаты задолженности — Опендатабот

В Едином реестре должников сейчас зафиксировано более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось. Об этом сообщает «Опендатабот».

В Едином реестре должников сейчас зафиксировано более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось.
Фото: fbc.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В этом году в Реестре появилось 194 тысячи новых долгов. Из них две трети до сих пор остаются открытыми (132 578 производств).

Где больше всего задолжали за коммуналку

Больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области: 47,9 тысячи производств. Незначительно отстала Днепропетровская область с 45,4 тысячами производств.

Остальные регионы идут на расстоянии по меньшей мере в три раза:

  • Николаевская область (11,9 тыс.),
  • Полтавская область (11,3 тыс.),
  • Сумская область (8,5 тыс.).

За что долги

В 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее — газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Возраст и пол должников

Наибольшее количество производств открыто против людей в возрасте 46−60 лет — это почти 36% всех случаев. А каждый четвертый долг приходится на пенсионеров.

Более половины производств (55%) в текущем году открыли против женщин. А антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаева, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию. Все они были завершены из-за невозможности взыскания.

Контекст

На фоне роста количества «мертвых» дел, Верховная Рада готовится ко второму чтению законопроекта № 14005, который должен существенно изменить правила работы с должниками.

Ключевые изменения:

  • Автоматическое внесение: Законопроект предусматривает автоматическое внесение должников в реестр.
  • Запрет на отчуждение: Введение запрета на продажу или дарение имущества до полного погашения долга.
  • Автоматическое закрытие: После уплаты долга производство будет автоматически закрыто, а должник исключен из Реестра.

Частный исполнитель Андрей Авторгов отмечает, что не стоит паниковать: закон частично возвращает действовавшие ранее нормы и не меняет существенно механизм изъятия единого жилья. Изъятие возможно, как и сейчас, только если долг превышает 20 минимальных зарплат (160 тыс. грн) и при обязательном привлечении органов опеки, если в жилье прописаны дети.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+10
TAN72
TAN72
26 ноября 2025, 19:49
#
Какая беда,отключили свет и воду быстро начнут гасить долги, только этим не хотят заниматься коммунальные службы
+
0
KingSalmon
KingSalmon
26 ноября 2025, 19:57
#
Багато хто не платить, хоча має таку можливість.
Тому треба скоріше приймати законопроєкт № 14005 і наводити лад з оплатою комунальних послуг
+
0
BigBend
BigBend
26 ноября 2025, 20:06
#
Тобто можна просто не платити? В магазині вкрасти пачку масла — крадіжка, а тут сотні тисяч боргів — норма?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BigBend и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами