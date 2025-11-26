В Украине 60% долгов за коммуналку были закрыты без оплаты задолженности — Опендатабот

В Едином реестре должников сейчас зафиксировано более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось. Об этом сообщает «Опендатабот».

В этом году в Реестре появилось 194 тысячи новых долгов. Из них две трети до сих пор остаются открытыми (132 578 производств).

Где больше всего задолжали за коммуналку

Больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области: 47,9 тысячи производств. Незначительно отстала Днепропетровская область с 45,4 тысячами производств.

Остальные регионы идут на расстоянии по меньшей мере в три раза:

Николаевская область (11,9 тыс.),

Полтавская область (11,3 тыс.),

Сумская область (8,5 тыс.).

За что долги

В 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее — газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Возраст и пол должников

Наибольшее количество производств открыто против людей в возрасте 46−60 лет — это почти 36% всех случаев. А каждый четвертый долг приходится на пенсионеров.

Более половины производств (55%) в текущем году открыли против женщин. А антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаева, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию. Все они были завершены из-за невозможности взыскания.

Контекст

На фоне роста количества «мертвых» дел, Верховная Рада готовится ко второму чтению законопроекта № 14005, который должен существенно изменить правила работы с должниками.

Ключевые изменения:

Автоматическое внесение: Законопроект предусматривает автоматическое внесение должников в реестр.

Запрет на отчуждение: Введение запрета на продажу или дарение имущества до полного погашения долга.

Автоматическое закрытие: После уплаты долга производство будет автоматически закрыто, а должник исключен из Реестра.

Частный исполнитель Андрей Авторгов отмечает, что не стоит паниковать: закон частично возвращает действовавшие ранее нормы и не меняет существенно механизм изъятия единого жилья. Изъятие возможно, как и сейчас, только если долг превышает 20 минимальных зарплат (160 тыс. грн) и при обязательном привлечении органов опеки, если в жилье прописаны дети.