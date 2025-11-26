Налоговые ловушки в 2025 году для ФОП, работающих с зарубежными платформами

В 2025 году Украина усиливает налоговую прозрачность для ФОП, работающих через иностранные цифровые платформы. Благодаря новому порядку обмена налоговой информацией любые доходы, полученные из-за границы, становятся видимыми для налоговых органов. Это открывает и увеличивает риски для предпринимателей. Как их минимизировать, «Минфину» рассказала Марьяна Костюк, младший юрист юридической фирмы GRACERS.

С развитием цифровой экономики, ростом количества сервисов для получения дохода и увеличением объемов трансграничных поступлений налоговая политика Украины движется в направлении большей открытости и внедрения автоматического обмена информацией. С одной стороны, это новые возможности (упрощение определенных процедур, легализация доходов), с другой — увеличенные риски, или как мы их называем «налоговые ловушки», о которых следует знать.

Какие полномочия получила налоговая и что это значит для предпринимателей

Из-за технической интеграции налоговых систем разных стран, налогоплательщик может не заметить момента, когда его операции становятся прозрачными для нескольких государств одновременно. Именно в таком контексте и возникает понятие «налоговых ловушек», то есть ситуаций, когда формально несложное действие (например, поступление оплаты от иностранных платформ на вашу личную карточку) может иметь юридические последствия.

Практическое воплощение этих тенденций произошло из-за ряда законодательных инициатив и нормативных изменений, существенно влияющих на порядок учета и налогообложения доходов с цифровых платформ.

Важные изменения отражены в приказе Министерства финансов, которым вносятся изменения в Порядок обмена налоговой информацией с компетентными органами иностранных стран.

Новый порядок позволяет Государственной налоговой службе (ГНС) инициировать запросы в иностранные государства в случае возникновения подозрения, что налогоплательщик мог нарушить требования законодательства.

К примеру, если отчетность предпринимателя вызывает сомнения в полноте налогообложения, выявлены нетипичные операции с иностранными компаниями или фиксируется расхождение между представленными документами и фактическими движениями средств.

Кроме того, ГНС может передать данные в иностранные органы самостоятельно, даже без предварительного запроса. Это так называемый спонтанный обмен, который применяется в случаях, когда действия резидента Украины могут иметь налоговые последствия в другой стране, или когда зафиксировано потенциальное движение прибыли между юрисдикциями с целью снижения налоговой нагрузки.

Новые правила фактически закрепляют за ГНС полномочия получать иностранную информацию о доходах, счетах и транзакциях украинских налогоплательщиков. Для ФОП, сотрудничающих с различными платформами, это означает, что любой доход, полученный через иностранную платформу, становится видимым для налоговой. Несоответствие в отчетности или непредставление деклараций может расцениваться как основание для доначисления обязательств, а использование личных счетов для хозяйственных расчетов из зарубежья потенциально рисковое, особенно если объемы операций значительны.

Кроме этого, особое внимание контролирующие органы будут уделять поступлениям из юрисдикций, применяющих упрощенные или льготные налоговые режимы. Именно такие операции даже в небольших объемах могут автоматически стать объектом проверки со стороны ГНС Украины или ее международных партнеров.

Как уменьшить риски

Чтобы избежать повышенного внимания со стороны налоговых органов как украинских, так и иностранных, предпринимателю целесообразно придерживаться нескольких базовых, но критически важных принципов:

Используйте банковские счета, официально открытые для ведения предпринимательской деятельности. Поступления на личные карточки, даже если у них есть объяснения, могут быть оценены как незадекларированный доход или нарушение порядка ведения учета.

Отдельный банковский счет, открытый специально для осуществления предпринимательской деятельности — это не только требование законодательства, но и эффективный инструмент для отграничения личных средств и получаемых лицом во время осуществления предпринимательской деятельности. Отметим, что это является дополнительной защитой в случае налоговой проверки или любого другого финансового мониторинга.

Декларируйте доходы, полученные из иностранных источников. Все поступления из-за границы независимо от их суммы, частоты или источника подлежат декларированию в установленном законом порядке. Ответственность за своевременное и полное представление налоговой отчетности несет сам налогоплательщик. Даже если речь идет об одноразовом платеже или незначительной сумме, отражение ее в декларации будет являться важным доказательством добросовестности и прозрачности.

Такой подход снижает риски налоговых претензий в будущем и исключает возможность трактовки дохода как «скрытого» или «незаконного». В контексте автоматического обмена налоговой информацией это становится особенно актуальным.

Сохраняйте всю первичную документацию, подтверждающую происхождение средств. Наличие договоров, инвойсов, актов приема-передачи услуг, выписок с банковских счетов, платежных поручений или скриншотов транзакций с цифровых платформ в будущем может потребоваться для обоснования источника дохода.

Не игнорируйте уведомления или запросы от налоговых органов. В 2025 году ГНС имеет больше оснований для обращения с налоговыми запросами, в частности по операциям с прошлых лет, на основании данных из-за рубежа. Важно своевременно реагировать на такие запросы, сохранять коммуникацию в письменной форме и при необходимости обращаться к квалифицированному специалисту в данной сфере.

Не откладывайте решение «непонятных» вопросов на потом. Если у вас есть трудно объяснимые транзакции или относительно которых нет полной документации, лучше заранее проконсультироваться со специалистом. В реалиях автоматического обмена данными это не только о «проверят или нет», но и о репутации и доверии к налогоплательщику.

Следовательно, вступление в силу нового порядка международного обмена налоговой информацией знаменует собой усиление контроля за трансграничными доходами, в частности для ФОП, работающих через иностранные цифровые платформы.

В такой правовой реальности прозрачность бизнес-структуры, надлежащая налоговая документация и своевременное декларирование доходов приобретают критическое значение. Теперь любая опрометчивость или игнорирование новых требований может иметь юридические последствия — от запросов налоговой до доначислений и штрафов.

Для минимизации рисков и ухода от «налоговых ловушек» предпринимателям целесообразно действовать на опережение: оценить собственную налоговую модель, упорядочить отчетность и при необходимости как можно быстрее привлечь квалифицированного специалиста.