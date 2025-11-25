Кадровый дефицит усиливается: что будет с зарплатами в 2026 году

В 2026 году главными тенденциями на украинском рынке труда станут дефицит кадров и дальнейший рост заработных плат. Об этом говорится в опросе Европейской бизнес ассоциации.

Как компании поддерживают работников

Компании отмечают, что в 2025 году ключевыми способами поддержки работников оставались полная выплата заработной платы и премии. В полном объеме зарплату выплачивали 94% работодателей, а премии — 86%.

Бизнес также инвестировал в развитие персонала: более половины компаний предлагали работникам образовательные курсы, а более половины обеспечивали психологическую поддержку.

Часть работодателей оказывала расширенную помощь, компенсируя аренду жилья, международное медицинское страхование, налоги, расходы на электроэнергию и интернет.

В 2024 году уровень поддержки был выше: тогда 98% компаний полностью выплачивали зарплату, 84% — премии, 56% инвестировали в развитие команд.

Дефицит кадров

Несмотря на усилия бизнеса, дефицит кадров остается одной из острых проблем. В 2025 году 74% компаний испытывали значительную нехватку работников, 21% — частичную. Только 5% не испытывали трудностей с поиском персонала.

Ситуация схожа с прошлогодней: в 2024 году 71% испытывали значительный дефицит кадров, 25% — частичный дефицит, и только 4% не испытывали недостатка кадров.

Сложнее всего закрыть вакансии рабочих и технических специальностей из-за оттока кадров и низкой мотивации работать оффлайн. Также острый дефицит наблюдается на узкопрофильных специалистах со знанием английского, необходимых международным компаниям.

Кроме них трудно найти менеджеров по продажам и руководителей среднего звена, поскольку их работа требует постоянного присутствия, а возможности бронирования ограничены.

46% компаний отметили, что выезд молодых специалистов в возрасте 18−22 лет оказал определенное или значительное влияние на их деятельность. 42% не ощутили влияния, а 12% отметили, что пока нет достаточно данных для оценки.

Планы компаний на 2026 год

Большинство опрошенных компаний уже имеют ясное видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы — это планируется 94% компаний.

В частности, 28% компаний предполагают рост в пределах 11−15%, 23% — на 5−10%, 10% — на 16−20%.

Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году. К примеру, в 2025 году 96% компаний повысили заработные платы, в основном на 11−20% (64%) или до 10% (28%).

36% компаний преследуют цель увеличить количество работников в 2026 году, 55% — не планируют изменений, 9% — планируют сокращение. 17% компаний сообщили о перераспределении функций в сторону мультифункциональности.

В течение 2025 года большинство компаний (83%) активно нанимали новых сотрудников. Еще 3% открывали вакансии исключительно для внутренних кандидатов, и только 14% опрошенных не изменяли численность штата.

Среди прочих запланированных изменений:

увеличение бюджетов на обучение и развитие персонала — 25%

выход на новые рынки и поиск партнеров — 18%

смена руководства / открытие новых региональных представительств — 6%

сокращение расходов на обучение — 5%

закрытие представительств — 3%

О возможности внедрения четырехдневной рабочей недели, 84% компаний пока не планируют внедрять такие изменения и только 2% рассматривают такую возможность. Для 14% — это невозможно из-за специфики работы.

Методика опроса

В исследовании приняли участие 126 специалистов из сферы управления персоналом (41% руководители департамента, 33% менеджеры среднего звена, 22% топ-менеджмент, 4% младший персонал).

Среди респондентов 56% представляют большой бизнес, 32% — средний, а 12% — малый. 58% компаний являются международными, 42% — украинскими.

Больше участников представляют оптовую и розничную торговлю, фармацевтическую отрасль, специализированные консультационные услуги, а также производство товаров массового потребления непродовольственного назначения.

Среди участников исследования были также представители аграрной сферы, производства продуктов питания, ИТ, финансовых услуг, логистики, производства промышленных товаров, металлургии, перерабатывающей промышленности, строительства, заведений общепита, образовательных услуг, сферы гостеприимства и другие.

Исследование длилось в период со 2 октября по 1 ноября 2025 года. Участие в исследовании было анонимным.